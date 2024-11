Sania Mirza instagram story: भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भले ही अपने खेल से रिटायरमेंट ले लिया हो लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। सानिया मिर्जा के देश भर में लाखों-करोड़ों फैंस हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन-फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। सानिया मिर्जा की कमाई का एक जरिया सोशल मीडिया भी है, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। सानिया के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

इस साल की शुरुआत में सानिया मिर्जा की निजी जिंदगी काफी चर्चा में रही, क्योंकि उन्होंने और शोएब मलिक ने तलाक लेने का फैसला किया। सानिया से नाता तोड़ने के बाद शोएब ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से निकाह कर लिया, जो उनकी तीसरी बीवी हैं। लेकिन सानिया ने अभी तक शादी को लेकर कोई फैसला नहीं किया है और अपना पूरा वक्त अपने बेटे के साथ बिता रही हैं।

सानिया मिर्जा के सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर लगता है कि भले ही वह शोएब मलिक से दूर हो गईं हो लेकिन उन्हें अभी भी अपनी शादी टूटने का मलाल है। इसी कड़ी में सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिस पर एक क्वोट लिखा हुआ है।

सानिया मिर्जा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

सानिया मिर्जा ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर poetryandgahwa पेज की एक पोस्ट को शेयर किया है, जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि sabr, patience just when you think it's over Allah send you a miracle।। इसका हिंदी में आशय है कि "सब्र, धैर्य रखें जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है तो अल्लाह आपको चमत्कार भेजता है"।

शोएब मलिक ने बेटे को किया बर्थडे विश

हाल ही में सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बेटे इजहान मिर्जा मलिक का बर्थडे था। इस खास मौके पर सानिया ने अपने बेटे को बर्थडे विश किया था। साथ ही सरहद पार इजहार के पिता शोएब मलिक ने भी एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा- जन्मदिन मुबारक हो चैंपियन। आपके लिए हंसी और प्यार से भरे कई और साल हों इज्जू। बाबा हमेशा आपके साथ हैं और आप बड़े होकर हम सभी पर गर्व करें। हालांकि, यह पक्का नहीं हो सका कि क्या यह कपल भी तलाक के बाद पहली बार साथ था, क्योंकि वीडियो में सानिया नहीं दिख रही हैं।

