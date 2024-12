सानिया मिर्जा ने शेयर की क्रिप्टिक इंस्टा स्टोरी, बयां किया अपने दिल का दर्द? 

Sania Mirza's Instagram story about her life stuggle: कभी अपने टेनिस करियर की वजह से चर्चा में रहने वाली सानिया अब अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपने जीवन के बारे में भी सोशल मीडिया पर हर बात बखूबी शेयर करती रहती हैं।

इसी साल की शुरुआत में उनका अपने पति शोएब मलिक से तलाक हो गया था। कभी लगता है कि सानिया मूव ऑन कर चुकी हैं तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे टूटे रिश्ते की कड़वी यादें अभी भी उनके मन में हैं और इसको लेकर वो सोशल मीडिया पर हिंट देती रहती हैं। एक बार फिर सानिया मिर्जा ने अपनी इंस्टग्राम प्रोफाइल पर क्रिप्टिक स्टोरी शेयर की है, जिसे देख लग रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में चल रही उथल-पुथल के बारे में बताया है।

सानिया मिर्जा ने बयां किया अपने दिल का दर्द

सानिया मिर्जा ने बुधवार शाम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक खास स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने दिल का हाल बयां किया है। सानिया girlsbuildingempires इंस्टाग्राम पेज के एक पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाया, जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि some days I'm a warrior. some days I'm a broken mess. Most days I'm a bit of both. But everyday I'm here. Standing. Fighting. trying। इसका हिन्दी में आशय है कि कुछ दिन मैं एक योद्धा हूं। कुछ दिन मैं समस्याओं में उलझी रहती हूं। अधिकांश दिनों में मैं दोनों हूं। लेकिन हर रोज मैं यहां हूं, खड़ी हूं, लड़ाई लड़ रही हूं। कोशिश कर रही हूं।

सानिया मिर्जा अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अधिकतर इस तरह की स्टोरी लगाती रहती हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनके जीवन में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। यही नहीं सानिया कई बार अप्रत्यक्ष रुप से अपने एक्स हस्बैंड शोएब मलिक पर भी निशाना साध चुकी हैं। जहां शोएब ने सानिया से अलग होते ही कुछ महीने बाद सना जावेद से शादी रचा ली थी। वहीं सानिया अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही हैं और अपने बेटे की जिम्मेदारी भी खुद ही निभा रही हैं।

