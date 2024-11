'शांत रहने वाला कमजोर नहीं होता...,'सानिया मिर्जा ने शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी; किस तरफ है इशारा

Sania Mirza instagram story: भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपने खेल के जरिए अपनी एक खास पहचान बना ली है। देश भर में सानिया मिर्जा के लाखों फैंस हैं। वहीं अपने खेल से संन्यास लेने के बावजूद उनकी लोकप्रियता ही नहीं बल्कि नेटवर्थ भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सानिया मिर्जा के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर करीब 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो कि अन्य खिलाड़ियों से कई ज्यादा हैं।

सानिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, हालांकि उनकी कमाई का एक जरिया सोशल मीडिया भी है। वह सोशल मीडिया से अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। इसी कड़ी मे सानिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने आस-पास के लोगों से जुड़ी खास बात कही है।

सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की खास स्टोरी

सानिया मिर्जा ने सोमवार शाम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने steven के इंस्टाग्राम पेज की एक पोस्ट को शेयर किया है। सानिया ने अपनी स्टोरी में काफी भावुक लाइंस शेयर की हैं। जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि never assume that loud is strong or quiet is weak it's often the other way around, जिसका हिंदी में आशय है कि यह कभी न मानें कि तेज आवाज तेज है या शांत आवाज कमजोर है, अक्सर इसका उल्टा होता है।

सानिया मिर्जा हमेशा ही अपने फैंस के साथ इसी प्रकार की स्टोरी शेयर करती हैं। जिसका जीवन से गहरा जुड़ाव होता है। सानिया मिर्जा हमेशा ही अपने फैंस को जीवन से जुड़ी सलाह देती रहती हैं।

18 साल की उम्र से टेनिस खेलना किया था शुरू

सानिया मिर्जा बेहद लग्जरी लाइफ जीती है। यह बात उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से साफ जाहिर होती है। सानिया मिर्जा का जन्म 1986 में मुंबई में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई हैदराबाद से की। सानिया मिर्जा ने तकरीबन 18 साल की उम्र से टेनिस खेलना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक पहली बार 2003 में मिले थे। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। दोनों ने साल 2010 में निकाह करने का फैसला किया। लेकिन अब दोनों कपल का तलाक हो चुका है।

