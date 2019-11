साउथ एशियन गेम्स का शेड्यूल, टीमें और सभी खेलों की लिस्ट सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 19 Nov 2019, 19:44 IST SHARE

नेपाल में होगा 13वां साउथ एशियन गेम्स 1 दिसंबर से 13वें साउथ एशियन गेम्स की शुरुआत होगी। इस बार इसकी मेजबानी नेपाल कर रहा है और ये 1-10 दिसंबर तक खेला जाएगा। पहले इसका आयोजन 9-18 मार्च के बीच होना था लेकिन बाद में शेड्यूल में बदलाव हुआ और इसे 1-10 दिसंबर तक आयोजित कराने का फैसला किया गया। अब तक हुए 12 संस्करणों में भारत हमेशा टॉप पर रहा है। भारत ने अभी तक साउथ एशियन गेम्स में 1100 गोल्ड मेडल, 651 सिल्वर और 345 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 2086 पदक जीते हैं। पहली बार साउथ एशियन गेम्स 1984 में नेपाल की राजधानी काठमांडु में खेला गया था। अभी तक भारत ने सबसे ज्यादा 3 बार इसकी मेजबानी भी की है। भारत की तरफ से इस बार अलग-अलग प्रतिस्पर्धाओं में कुल 521 एथलीट हिस्सा लेंगे। 13वें साउथ एशियन गेम्स में कुल 27 खेलों में प्रतिस्पर्धा होगी। पैराग्लाइडिंग को पहली बार इसमें शामिल किया गया है, वहीं 8 साल के बाद क्रिकेट भी खेला जाएगा। स्विमिंग में सबसे ज्यादा 20 इवेंट होंगे। आइए जानते हैं कौन-कौन से खेल इस बार के साउथ एशियन गेम्स में शामिल हैं: आर्चरी, एथेलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइक्लिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबाल, जूड़ो, कराटे, कबड्डी, खो-खो, पैराग्लाइडिंग, शूटिंग, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ताइक्वांडो, ट्रायथ्लोन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशू। साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले देश: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। Give feedback Advertisement

