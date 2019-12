खेल मंत्री किरण रिजिजू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन की जताई उम्मीद सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 12 Dec 2019, 12:53 IST SHARE

खेल मंत्री किरण रिजिजू भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि इस ओलंपिक में भारत अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। फिक्की फेडरेशन हाउस में 9वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट को संबोधित करते हुए माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर ओलंपिक में कुछ ही मेडल मिलते हैं तो एक खेल मंत्री के तौर पर मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक हमारा अभी पहला टार्गेट है। एक युवा देश के तौर पर हमें बड़े लक्ष्यों को सामने रखना होगा। किरण रिजिजू ने कहा कि चैंपियन बनाने में काफी समय लगता है, इसलिए जरुरी है कि खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। किरण रिजिजू ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जिसे ओलंपिक में सभी लोग गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि 2024 में पेरिस और 2028 में लॉस एंजिलिस में ओलंपिक का आयोजन होना है अगर वहां पर भी हम अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहते हैं तो फिर पॉलिसी बनाने और संसाधनों का सही इस्तेमाल ना कर पाने के लिए हमें खुद को ही दोष देना होगा। खेल मंत्री ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहां पर काफी सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इसलिए ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुनियादी स्तर से ही खेलों का विकास होना चाहिए। माननीय मंत्री किरण रिजिजू ने आगे कहा कि हम खो-खो को एशियन गेम्स और कबड्डी को ओलंपिक में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कबड्डी के खिलाड़ी सेलिब्रेटी बन गए हैं, ऐसा हर स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। Give feedback Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...