Tokyo Olympics - 28 जुलाई को भारत का शेड्यूल, मैचों की जानकारी, कब और कहाँ देखें

28 जुलाई को भारतीय टीम के खिलाड़ी 6 अलग-अलग स्पोर्ट्स के 8 इवेंट में एक्शन में दिखेंगे। हालाँकि कल भारत का कोई भी मेडल इवेंट नहीं है, लेकिन काफी खिलाड़ी पदक की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं।

आइये नज़र डालते हैं 28 जुलाई के भारत के शेड्यूल पर:

तीरंदाजी

पुरुष व्यक्तिगत - तरुणदीप राय vs ओलेक्सी हुनबिन (यूक्रेन) और प्रवीण जाधव vs गालसन बाज़रझापोव (ROC), राउंड ऑफ 32, 7.31 AM & 1.30 PM

महिला व्यक्तिगत - दीपिका कुमारी vs कर्मा भू (भूटान), राउंड ऑफ 32, 2.14 PM

बैडमिंटन

पीवी सिंधु vs चेउंग एनगान यी (हांगकांग) - महिला सिंगल्स, ग्रुप स्टेज, 7.30 AM

बी.साई प्रणीत vs मार्क कैलजो (डेनमार्क)- पुरुष सिंगल्स, ग्रुप स्टेज, 2.30 PM

बॉक्सिंग

महिला मिडिलवेट, राउंड ऑफ 16 - पूजा रानी vs इचरक चैब (अल्जीरिया), 2.33 PM

हॉकी

महिला - भारत vs ग्रेट ब्रिटेन, 6.30 AM

रोइंग

पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स सेमीफाइनल - अर्जुन सिंह (बो) एवं अरविन्द सिंह (स्ट्रोक), 8 AM

सेलिंग

केसी गणपति एवं वरुण ठक्कर - पुरष 49er, 8.35 AM

Tokyo Olympics 2020 का सीधा प्रसारण सोनी के स्पोर्ट्स चैनल (सोनी सिक्स, टेन 1, टेन 2, टेन 3 और टेन 4) और दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके अलावा SonyLIV App पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी।

Tokyo Olympics पदक तालिका

