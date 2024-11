3 big player who will be with thier old team in IPL 2025: आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन अपने आप में बहुत ही खास रहा। इस नीलामी में एक से एक रिकॉर्ड बनते और टूटते देखे गए। जहां कई खिलाड़ियों पर पैसों की जबरदस्त बारिश हुई है, तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनकी जर्सी का रंग बदलने जा रहा है। यानी खिलाड़ी की टीमें अब बदल गई हैं।

इसी तरह से आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के बाद अब कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जिनकी अपनी पुरानी टीम में सालों बाद वापसी हो रही है। तो चलिए आपको बताते इस आर्टिकल में बताते हैं वो 3 बड़े खिलाड़ी जिनकी कई साल बाद फिर से अपनी पुरानी टीम में एंट्री हो गई है।

3. ग्लेन मैक्सवेल (पंजाब किंग्स)

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सबसे खतरनाक व्हाइट बॉल फॉर्मेट के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को इस बार बहुत ही कम प्राइस हाथ लगी। मैक्सवेल ने 2012 में आईपीएल करियर की शुरूआत दिल्ली के साथ की थी। इसके बाद वो मुंबई से होते हुए 2014 में पंजाब किंग्स के साथ हो गए। मैक्सवेल पंजाब के लिए 2017 तक खेलते रहे। इसके बाद वो कभी दिल्ली, तो फिर 1 सीजन पंजाब और फिर 2021 में आरसीबी के साथ हो गए। लेकिन अब 4 साल बाद मैक्सवेल की पंजाब किंग्स में फिर वापसी हो गई है। उन्हें पंजाब ने मेगा ऑक्शन 4.2 करोड़ रूपये खरीदा है।

2. ट्रेंट बोल्ट (मुंबई इंडियंस)

न्यूजीलैंड के घातक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट आईपीएल के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। इस कीवी गेंदबाज ने पहली बार इस लीग में 2015 में कदम रखा। ऑरेंज आर्मी के साथ डेब्यू करने वाले बोल्ट इसके बाद कुछ अलग-अलग टीमों से खेलने के बाद आईपीएल 2020 और 2021 में मुंबई इंडियंस से खेले। इस दौरान उन्होंने 2 सीजन में मुंबई के लिए खास पहचान बनाई । लेकिन 2022 में बोल्ट राजस्थान रॉयल्स में चले गए। एक बार फिर से इस कीवी गेंदबाज की मुंबई इंडियंस में वापसी हो चुकी है। उन्हें 12.5 करोड़ रूपये की रकम देकर मुंबई ने अपने साथ कर लिया।

1. आर अश्विन

Expand Tweet

आईपीएल के इतिहास के दिग्गज स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ की थी। तमिलनाडु के इस दिग्गज खिलाड़ी ने 2009 से 2015 तक लगातार येलो आर्मी के साथ अपनी फिरकी का कमाल दिखाया। इसके बाद आर अश्विन का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नाता टूट गया और वो एक के बाद एक अलग अलग टीमों में खेले और सालों बाद एक बार फिर से सीएसके के लिए खेलेंगे। अश्विन को मेगा ऑक्शन में चेन्नई ने 9.75 करोड़ रूपये में खरीदा।

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback