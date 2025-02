3 बड़े कारण क्यों विराट कोहली को वनडे में नंबर तीन से नहीं हटाना चाहिए, टीम इंडिया को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा

Reasons Why India Should not Remove Virat Kohli from no 3 in ODI: मौजूदा समय में टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने में व्यस्त है। इस सीरीज के पहले मैच में विराट कोहली नहीं खेले थे और शुभमन गिल ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी की थी। वहीं, यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की थी। गिल ने इस नंबर पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 87 रन की अहम पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाने में उनका अहम योगदान रहा था।

भले ही गिल ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कोहली की मौजूदगी में उनसे या किसी अन्य बल्लेबाज से तीन नंबर पर बल्लेबाजी नहीं करवा चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कोहली के टीम में वापसी करने की पूरी उम्मीद है और इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को वनडे में उनकी पोजीशन बदलना महंगा पड़ सकता है। इसके पीछे के तीन मुख्य कारण हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे।

3. नंबर 3 पर जबरदस्त रिकॉर्ड

दाएं हाथ के दिग्गज विराट कोहली ने अपने वनडे करियर की सबसे ज्यादा पारियां नंबर 3 पर ही खेली हैं और इस दौरान उनका रिकॉर्ड भी बेहद जबरदस्त रहा है। कोहली ने 228 पारियों में 61.06 की औसत से 11785 रन बनाए हैं, जिसमें 43 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 94 से ऊपर का रहा है। कोहली के इन आंकड़ों को देखने के बाद, साफ पता चलता है कि वो इस नंबर पर खेलना कितना पसंद करते हैं।

2. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बदलाव करना पड़ सकता है भारी

चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए करेगी। इस मेगा इवेंट से पहले कोहली की पोजीशन बदलना टीम के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 4 नंबर पर भले ही कोहली पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन इस नंबर पर उन्हें खेलने का अधिक अनुभव नहीं है। कोहली तीन नंबर पर खेलते हुए काफी सहज महसूस करते हैं और उनके बल्ले से रन भी निकलते रहे हैं। कोहली पहले से ही आउट ऑफ फॉर्म हैं, ऐसे अगर उनकी पोजीशन बदली जाती है, तो ये पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है।

1. नए बल्लेबाज के नहीं होगा इस पोजीशन पर सेट होने का मौका

विराट कोहली के अलावा नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के सबसे अच्छे विकल्प शुभमन गिल हैं।लेकिन वो ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। किसी दूसरे बल्लेबाज से अगर इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करवाई जाती है, तो उसे सेट होने में समय की जरूरत होगी, जो कि टीम इंडिया के पास देने के लिए नहीं है।

