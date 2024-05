3 गेंदबाज जो T20 World Cup 2024 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटका सकते हैं 

3 bowlers who can take Most Wickets for India in T20 WC 2024: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत 1 जून को यूएसए और कनाडा के बीच मैच से होगी, जो भारत में 2 जून को प्रसारित होगा। टी20 वर्ल्ड कप में इस बार कुल 20 टीमें नजर आएंगी, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। भारतीय टीम ने उद्घाटन संस्करण में पूरी दुनिया को चौंकाते हुए ख़िताब को अपने नाम किया था लेकिन फिर दोबारा ऐसा नहीं हुआ।

इस बार भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय मजबूत टीम का चयन किया है, जिसमें एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं। बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले इस फॉर्मेट में गेंदबाजों की भूमिका भी काफी अहम होती है और टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा ही देखने को मिलेगा। भारत के पास भी कुछ जबरदस्त गेंदबाज शामिल हैं, जो कहर बरपा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 3 भारतीय गेंदबाजों का जिक्र करने जा रहे हैं, जो वेस्टइंडीज और यूएसए में होने वाले इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटका सकते हैं।

ये 3 गेंदबाज भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं

3. रविंद्र जडेजा

भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भले ही सबसे छोटे फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतनी सफलता ना मिली हो लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी भी तरह का शक नहीं किया जा सकता है। जडेजा ने टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 22 मैचों में 21 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका इकॉनमी रेट 7.14 का है। जडेजा को टीम के अहम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और उनके सभी मैच खेलने की भी उम्मीद है, ऐसे में उनके पास ढेर सारे विकेट चटकाने के मौका होगा। यूएसए में भले ही वो उतने कारगर साबित ना हों लेकिन वेस्टइंडीज की धीमी पिचों पर उनका कहर देखने को मिल सकता है।

2. कुलदीप यादव

चाइनामैन कुलदीप यादव भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम में शामिल हैं और उनकी गेंदबाजी पिछले कुछ समय से जबरदस्त रही है। कुलदीप ने हालिया आईपीएल सीजन में भी 11 मैचों में 16 विकेट चटकाए थे। कुलदीप ने अभी तक एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेला है लेकिन आगामी संस्करण में भारत के प्रमुख स्पिनर की भूमिका में नजर आएंगे। उनकी गेंदबाजी को पढ़ना आसान नहीं होगा, खासतौर पर नई टीम के बल्लेबाजों के लिए। ऐसे में कुलदीप के पास भी ढेर सारे विपक्षी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाने का मौका होगा।

1. जसप्रीत बुमराह

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हर फॉर्मेट में गेंदबाजी का अनुभव है और वह टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के लीडर के रूप में नजर आएंगे। बुमराह ने अभी तक टूर्नामेंट में 10 मैच खेले हैं और 11 विकेट झटके हैं। उनके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज पर भी आउट होने का खतरा रहता है। वहीं, इस बार कुछ कमजोर टीमें भी हैं। ऐसे में बुमराह के पास भी ढेर सारे विकेट लेने का मौका रहेगा और वह भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज भी साबित हो सकते हैं।

