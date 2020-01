3 खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड दौरे पर शिखर धवन की जगह ले सकते हैं

3 खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड दौरे पर शिखर धवन की जगह ले सकते हैं Abhi Singh FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 20, 2020

शिखर धवन रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे खेला गया था। भारतीय टीम ने यह वनडे जीतकर सीरीज 2-1 से जीत ली हैं। इस सीरीज में खेले गए 2 मैचों में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। चोट और खराब फॉर्म की वजह से धवन बहुत दिनों से टीम से बाहर चल रहे थे। इस सीरीज में धवन वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे थे। शिखर धवन ने पहले मैच में 74 और दूसरे मैच में 96 रन की अहम पारी खेली थी। तीसरे वनडे के दौरान पांचवे ओवर में आरोन फिंच की एक गेंद को रोकने के चलते उन्होंने डाइव लगाई और वह अपना कंधा चोटिल करा बैठे थे। इस चोट के बाद वह ग्राउंड से बाहर चले गए थे और उनकी जगह युजवेंद्र चहल ने फील्डिंग की थी। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में धवन का भी चयन हुआ है। ऐसे में धवन यदि चोट के कारण इस दौरे पर नही जा पाते हैं तो भारतीय टीम को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी खिलाड़ी का चयन करना होगा। हम यहां 3 ऐसे खिलाड़ियो की बात कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड दौरे पर शिखर धवन की जगह ले सकते हैं। #1 संजू सैमसन संजू सैमसन जब न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम का चयन हुआ था तब संजू सैमसन को मौका नही मिल पाया था। शिखर धवन अगर चोट के कारण इस दौरे से बाहर होते हैं तो संजू सैमसन को मौका मिल सकता हैं। संजू घरेलू क्रिकेट में अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इन्होंने विजय हजारे वनडे टूर्नामेंट में गोवा के खिलाफ नाबाद 211 रनों की पारी खेली थी। इन्होंने अब तक लिस्ट ए क्रिकेट में 89 मैचों में 30.46 की औसत से 2285 रन बनाए हैं। इन्होंने 93 आईपीएल मैच में 2209 रन बनाए हैं। इनके पास आईपीएल के भी काफी अनुभव है। 1 / 2 NEXT Advertisement

