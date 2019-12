3 खिलाड़ी जिन्हें 2020 में भारतीय टी20 टीम में खेलने का मौका मिल सकता है

3 खिलाड़ी जिन्हें 2020 में भारतीय टी20 टीम में खेलने का मौका मिल सकता है आदित्य FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 30, 2019

कुछ नए खिलाड़ियों को भारत की टीम में मौका मिल सकता है 2019 में ICC वर्ल्ड कप का अंत हुआ और 2020 में टी20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। भारत इस बड़े टूर्नामेंट को जीतने की प्रबल दावेदार है। इंडियन टीम के पास अभी दुनिया का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है और इसके अलावा टीम की बैटिंग भी मजबूत है। विराट कोहली अपनी टीम को 2019 का वर्ल्ड कप जीताने में असफल रहे हैं लेकिन शायद 2020 के टी20 वर्ल्ड कप में वह अपनी टीम को विजय दिला सकते हैं। भारत के पास अभी अच्छी टी20 टीम है लेकिन इसमें कुछ कमियां है। इसके अलावा टीम को कुछ बैकअप खिलाड़ियों की जरूरत है जो मुश्किल में टीम की मदद कर सके। इस वजह से भारतीय टीम अभी ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका देना चाहेंगी। जिससे एक बढ़िया और संतुलित टीम बन सके। इसलिए हम बात करने वाले हैं 3 डॉमेस्टिक खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें 2020 में भारत के टी20 स्क्वाड में जगह मिल सकती है। #3 हर्षल पटेल (ऑल राउंडर) हर्षल पटेल हर्षल को IPL फैंस अच्छे से जानते होंगे। हर्षल ने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए काफी मैच खेले हैं। अभी वह दिल्ली केपिटल्स का हिस्सा है। पटेल एक जबरदस्त ऑल राउंडर है और डॉमेस्टिक क्रिकेट में यह खिलाड़ी लगातार जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। कुछ समय पहले ही खत्म हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हर्षल ने हरियाणा की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया। दरअसल, यह खिलाड़ी कुल 12 मैच है हिस्सा रहे जहां उन्होंने 31.16 के एवरेज से 374 रन बनाए। इस दौरान वह 2 अर्धशतक लगाने में सफल रहे। गेंदबाजी में भी हर्षल ने बढ़िया प्रदर्शन किया। हर्षल 12 मैचों में 19 विकेट ले पाए। अगर वह दो विकेट और लेते तो वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी बन जाते। भारत को पांड्या के बैकअप के लिए एक अच्छे ऑल राउंडर की जरूरत है और भारत के पास हर्षल के रूप में अच्छा विकल्प है। 1 / 2 NEXT Advertisement

