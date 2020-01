IND vs SL: पहले टी20 मैच में श्रीलंका की हार के 3 प्रमुख कारण Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 08, 2020

Jan 08, 2020 IST SHARE

भारतीय टीम भारतीय टीम ने इंदौर टी20 मैच में श्रीलंका को सात विकेट से हराया, यह बड़ी हार की कही जाएगी। पहले श्रीलंका को भारत के गेंदबाजों ने 142 रन पर रोका और बाद में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य प्राप्त कर सीरीज में बढ़त हासिल की। पहला टी20 गुवाहाटी में बारिश और गीले पिच की वजह से रद्द हो गया था। इस मैच में नवदीप सैनी की गेंदबाजी काफी बेहतरीन रही और वे मैन ऑफ़ डी मैच भी बने। हालांकि इंदौर का मैदान छोटा है लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज इसकी पिच और भारतीय गेंदबाजों की गेंदों में फंसते चले गए। मेहमान टीम के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के प्रयास में पवेलियन लौटते रहे और पूरे बीस ओवर तक उनके 9 खिलाड़ी आउट हो गए। इसके बाद गेंदबाजी में भी उनका कुछ ख़ास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज ही छाए रहे। मुकाबला एकतरफा हो गया। दर्शकों कोकड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान में टी20 सीरीज जीती है लेकिन ऐसा यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मैच में श्रीलंका की हार के तीन मुख्य कारणों पर इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है: अहम टॉस भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सबसे अहम् चीज टॉस जीत लिया। शुरुआती समय पिच में रहने वाली नमी के लिए भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। सर्दी के मौसम में रात को ओस गिरती है इसलिए बल्लेबाजी के लिए आसानी होती है। शाम के समय ऐसा ज्यादा नहीं होता लेकिन डेढ़ से दो घंटे बाद यह शुरू होती है। श्रीलंकाई टीम भी अगर टॉस जीत लेती तो फील्डिंग करने का निर्णय ही करती। उनकी पराजय में पहला कारण टॉस रहा। भारतीय टीम ने इस बात को समझा और कोहली ने पहले गेंदबाजी चुनते हुए मेहमान टीम को कम स्कोर पर रोकने में सफलता हासिल की।

1 / 2 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...