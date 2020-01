IND vs SL: तीसरे टी20 में श्रीलंका की हार के 3 प्रमुख कारण Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 11, 2020

भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम का ही बोलबाला रहा। पहला मैच बारिश से धुलने के बाद दूसरे और तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन तरीके से बाजी मारी। इस आर्टिकल में अंतिम मैच के बारे में बात करेंगे। भारत ने पहले खेलते हुए 200 से ज्यादा रन बनाकर विपक्षी टीम के लिए मुश्किल राह खड़ी कर दी। सभी को यही लगा कि श्रीलंका के लिए लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं है और यही देखने को मिला। मेहमान टीम 123 रन बनाकर आउट हो गई और 78 रन के बड़े अंतर से मैच में उन्हें पराजय मिली। पुणे में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही भारतीय टीम ने दबदबा बनाकर रखा। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर क्षेत्र में टीम इंडिया ने बेहतरीन तरीके से खेल दिखाया। यही वजह रही कि श्रीलंकाई टीम मुकाबले में कहीं नजर नहीं आई और उन्हें एक बड़ी हार झेलने पर मजबूर होना पड़ा। इस आर्टिकल में श्रीलंका की टीम को पराजय मिलने के तीन कारणों पर चर्चा की गई है। भारतीय ओपनर बल्लेबाजों की जबरदस्त शुरुआत केएल राहुल-शिखर धवन शिखर धवन और केएल राहुल ने नई गेंद पर चढ़कर बल्लेबाजी की और श्रीलंकाई तेज गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया। दोनों ने पावरप्ले में आसानी से रन बनाए और बड़े स्कोर की नींव तैयार की। इन दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन 97 रन की साझेदारी के कारण टीम का कुल स्कोर 200 से बाहर पहुँच गया। धवन ने 52 और राहुल ने 54 रन बनाए। श्रीलंकाई गेंदबाज इनकी बल्लेबाजी के सामने बौने नजर आए और इनका यह खेल टीम की जीत में एक अहम योगदान बन गया। भारतीय ओपनिंग साझेदारी के कारण बाकी बल्लेबाज भी खुलकर शॉट खेलते गए और आउट होने की परवाह किये बिना स्कोरबोर्ड को उसी रन गति से आगे बढ़ाते रहे, जो बाद में बड़े स्कोर में बदल गया। 1 / 2 NEXT Advertisement

