रोहित शर्मा के 3 रिकॉर्ड जो विराट कोहली कभी नहीं तोड़ पाएंगे

रोहित शर्मा के 3 रिकॉर्ड जो विराट कोहली कभी नहीं तोड़ पाएंगे

कोहली और रोहित भारतीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट में रोहित शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लम्बे शॉट लगाने की वजह से उन्हें हिट-मैन भी कहा जाता है। करियर में आगे बढ़ने के साथ ही उन्होंने कुछ बड़े और अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किये। वन-डे क्रिकेट में उन्होंने अपने बल्ले से विश्व के हर खिलाड़ी की जमकर धुनाई की है, तो टी20 क्रिकेट में भी पीछे नहीं रहे। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा को ज्यादा सफलता नहीं मिली और टीम से भी वे अंदर बाहर होते रहे हैं। उनके साथ ही भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस समय वर्ल्ड क्रिकेट के श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। दोनों ने मिलकर भारत को कई मैचों में जीत दिलाई है। कोहली ने वन-डे क्रिकेट में तेजी से सफलता की सीढियां चढ़ी है, तो टेस्ट और टी20 क्रिकेट में भी स्थिति कुछ इसी तरह की है। विराट कोहली ने टेस्ट, वन-डे और टी20 तीनों प्रारूपों में पचास या उससे अधिक की औसत से रन बनाए हैं जो एक बड़ी बात है। हर रिकॉर्ड की तरफ कदम बढ़ाने वाले विराट कोहली के लिए रोहित शर्मा के कुछ रिकॉर्ड पहुंच से बाहर हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विराट कोहली को रोहित के इन रिकार्डों को तोड़ने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत रहेगी। यह भी हो सकता है कि शायद वे अपने करियर में रोहित शर्मा के ये रिकॉर्ड कभी नहीं पाएंगे। रोहित शर्मा के इन तीन रिकॉर्ड की बात इस आर्टिकल में हम कर रहे हैं। वन-डे मैच की एक पारी में 264 रन रोहित शर्मा 264 रन vs श्रीलंका श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने 2014 में खेले गए वन-डे मैच में 264 रन की पारी खेली थी। विश्व क्रिकेट में यह एक बड़ा रिकॉर्ड है और इसे तोड़ना इतना आसान नहीं कहा जा सकता है। जहां रोहित ने वन-डे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़े हैं, तो दूसरी तरफ विराट कोहली एक बार भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। उनका वन-डे क्रिकेट में उच्चतम स्कोर 183 रन का है, ऐसे में 264 रन का रिकॉर्ड तोड़ना असंभव नजर आता है। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं 1 / 3 NEXT Advertisement

