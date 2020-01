Cricket Records: सचिन तेंदुलकर के 3 रिकॉर्ड जो विराट कोहली 2020 में तोड़ सकते हैं Fambeat Hindi FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 08, 2020

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर विराट कोहली के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश करते ही उन्हें सचिन तेंदुलकर के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था और वे उन उम्मीदों पर खरा भी उतरे हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाजों की तुलना करना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अलग-अलग युगों में अपना क्रिकेट खेला है। भारतीय कप्तान ने पिछले 6 वर्षों में खेल के सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है और अब सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाये गए कुछ रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर हैं। हालाँकि, एक बात जो पूर्ण विश्वास के साथ कही जा सकती है कि कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय प्रशंसकों को उनके संन्यास के बाद सचिन तेंदुलकर की कमी महसूस नही होने दी है।

आइये नजर डालते हैं सचिन तेंदुलकर के उन रिकार्डों पर जिन्हें विराट कोहली इस साल अपने नाम कर सकते हैं: #1 सबसे ज्यादा वनडे शतक

सचिन तेंदुलकर विराट कोहली ने अपने करियर में खेले गए 242 वनडे मुक़ाबलों में 43 वनडे शतक अपने नाम किए हैं। सचिन तेंदुलकर, 49 शतकों के साथ, एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा है। कोहली के पास 2020 में सचिन तेंदुलकर के शतकों से आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। भारतीय कप्तान का 2019 में एकदिवसीय मैचों में बल्ले से सर्वश्रेष्ठ वर्ष नहीं था क्योंकि कई मैचों में वह अपने 50 को 100 में नहीं बदल सके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साल के अंत तक 5 शतक बनाये थे। यदि वह 2020 तक अपनी इस लय को बरकरार रखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक साल में 7 एकदिवसीय शतक न बना सकें और अपने शतक की संख्या का अर्धशतक लगा दें। विराट ने सचिन की तुलना में बहुत काम वनडे मैच खेले हैं और वो सचिन के इस रिकॉर्ड को बहुत जल्द अपने नाम कर लेंगे।

