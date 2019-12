2010-2019: इस दशक में भारत को उसी की धरती पर टेस्ट मैच हराने वाली 3 टीमें nand FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 30, 2019

इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारतीय टीम वर्तमान समय की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। मौजूदा समय में भारतीय टीम को टेस्ट मैच में हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल काम हो गया है। अगर यह टेस्ट मैच भारतीय धरती पर होता है, तो विपक्षी टीम के लिए वह मैच जीतना एक सपने की तरह हो जाता है। इस दशक में भारत ने अपने घर पर टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। सिर्फ 3 टीम इस दशक में ऐसी रही है, जिसने भारत को उसी की धरती पर हराया है। आज हम आपको उन 3 टीमों के बारे में ही बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस दशक में भारतीय टीम को उसी के घर पर हराया है।

इंग्लैंड इंग्लैंड इस दशक में भारत अपनी धरती पर सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारा है, जिसमे से 2 टेस्ट मैचों में उसे इंग्लैंड के हाथों हार मिली है। दरअसल, जब 2012 में इंग्लैंड की टीम भारत आई थी, तो इंग्लैंड ने मुंबई और कोलकाता टेस्ट मैच जीता था। अहमदबाद में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट भारत ने जीता था, लेकिन मुंबई में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारत के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 413 रन बनाए थे। भारत दूसरी पारी में मात्र 142 रन के स्कोर में ढेर हो गई थी और इंग्लैंड ने 58 रन बनाकर मैच को जीत लिया था। कोलकाता में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 316 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 523 रन का बड़ा स्कोर बनाया। भारत की दूसरी पारी 247 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में मिले 41 रन के मामूली लक्ष्य को इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।

