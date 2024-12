3 अनकैप्ड स्पिनर जिन्हें शायद अब लंबे समय तक भारतीय टेस्ट टीम में जगह ना मिले

3 uncapped spinners who may not get a place in the Indian test team for a long time: भारतीय क्रिकेट टीम में इस वक्त खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। जहां एक ही स्थान के लिए कई खिलाड़ियों का विकल्प है। इनमें जब बात स्पिनर्स की करें तो टीम इंडिया में स्पिन गेंदबाजों की जबरदस्त रेस दिख रही है। भले ही आर अश्विन के संन्यास लेने के बाद एक स्थान खाली हो गया है, लेकिन मेन इन ब्लू में आज के समय में कई स्पिन गेंदबाज कतार में खड़े हैं। भारत के पास फिरकी गेंदबाजों में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव पहले से ही मौजूद हैं और अब तनुष कोटियान भी शामिल हो गए हैं।

ऐसे में इस वक्त टीम इंडिया में एंट्री की तलाश कर रहे कुछ अनकैप्ड स्पिन गेंदबाजों की राह मुश्किल हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं वो 3 अनकैप्ड स्पिन गेंदबाज जिन्हें लंबे समय तक शायद भारतीय टेस्ट टीम में मौका ना मिले।

3. मानव सुथार

राजस्थान के युवा प्रतिभाशाली स्पिन गेंदबाज मानव सुथार पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा बटोर रहे हैं। 22 साल के इस स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर खिलाड़ी को भारत-ए के लिए भी मौका मिल रहा है। जिन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ ही कुछ पारियां बल्लेबाजी से भी ठीक ठाक खेलीं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिलने में अभी काफी वक्त लग सकता है। क्योंकि इस वक्त स्पिन गेंदबाजी में टीम इंडिया पूरी तरह से पैक दिख रही है।

2. सौरभ कुमार

उत्तर प्रदेश के लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज सौरभ कुमार को कई बार हाईलाइट में देखा गया है। इस खिलाड़ी के पास स्पिन गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजी करने की भी क्षमता है। वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में साल 2014 से ही खेल रहे हैं और अब तक काफी प्रभावित किया है। सौरभ की बात करें तो उन्होंने 77 प्रथम श्रेणी मैच में 2333 रन बनाने के साथ ही 321 विकेट झटके हैं। लेकिन इसके बावजूद 31 साल के इस खिलाड़ी को आने वाले दिनों में मौका मिलता नहीं दिख रहा है।

1. शम्स मुलानी

मुंबई क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज शम्स मुलानी के पास भी कमाल की स्पिन क्वालिटी है। इस खिलाड़ी ने अपनी ऑलराउंडर क्वालिटी से खास छाप छोड़ी है। 2018 में अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से शम्स मुलानी अब तक 46 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने इस दौरान 1915 रन बनाने के साथ ही 216 विकेट भी झटके हैं। लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी को जल्दी टेस्ट टीम में मौका मिलता नहीं दिख रहा है।

