साल 2019 में भारतीय खिलाड़ियों के 4 विवाद जो चर्चा में रहे 

साल 2019 में भारतीय खिलाड़ियों के 4 विवाद जो चर्चा में रहे

महेंद्र सिंह धोनी साल 2019 को खत्म होने को अभी कुछ ही दिन बचे हैं। ये साल क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास रहा। इस साल उनको क्रिकेट का महाकुंभ यानि कि वर्ल्ड कप 2019 देखने को मिला। इसके साथ ही आईसीसी ने दो सालों तक खेली जाने वाली टेस्ट चैंपियनशिप की भी शुरुआत की। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में इस साल भी कुछ नए रिकॉर्ड बने और कुछ टूटे, जो कि क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। वहीं कुछ ऐसे विवाद भी हुए जो चर्चा का विषय बने रहे। इस आर्टिकल में आज हम आपको भारतीय खिलाड़ियों के ऐसे ही 4 विवादों के बारे में बताने वाले हैं, जो सालों तक याद रखे जाएंगे। 1. आईपीएल का मांकेडिंग विवाद रविचंद्रन अश्विन इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 12वां सीजन खेला गया। लेकिन इस सीजन में कुछ ऐसा हुआ जो कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ । आईपीएल के 12वें सीजन का चौथा मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा था। इसमें राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 184/4 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की टीम 185 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर 43 गेंद पर 69 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी दौरान किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें चेतावनी दिये बिना मांकेडिंग से रन आउट कर दिया (मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल आये तो उस रन आउट करने को मांकेडिंग कहते हैं) खेल के नियमों के अनुसार तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दिया, लेकिन ऐसे विकेट खेल भावना के विपरीत माने जाते हैं। इसके बाद बटलर और अश्विन के बीच तीखी बहस भी हुई। अश्विन के इस रन आउट की आलोचना क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गजों ने की। 2. हार्दिक पांड्या- केएल राहुल का विवादित इंटरव्यू हार्दिक पांड्या- केएल राहुल टीम इंडिया के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के लिए भी साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। साल के शुरुआत में दोनों टीवी शो कॉफ़ी विद करण में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। वहां उन्होंने इंटरव्यू के दौरान महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। इसके बाद मीडिया में इसकी काफी आलोचना भी हुई। बीसीसीआई ने इसके बाद दोनों खिलाड़ियों पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया था। 1 / 2 NEXT Advertisement

