4 भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने सबसे तेज़ टेस्ट अर्धशतक लगाया 

टेस्ट क्रिकेट में अगर सबसे तेज अर्धशतक की बात करें तो इस मामले में विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल-हक़ के नाम है। मिस्बाह ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी में सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था और जैक्स कैलिस (24 गेंद vs ज़िम्बाब्वे, 2005) के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था।

सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले टॉप पांच बल्लेबाजों में एक भी भारतीय नाम शामिल नहीं है। मिस्बाह-उल-हक़ के बाद डेविड वॉर्नर का नंबर आता है, जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में 23 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। इसके बाद जैक्स कैलिस, शेन शिलिंगफोर्ड (25 गेंद vs न्यूजीलैंड, 2014) और शाहिद अफरीदी (26 गेंद vs भारत, 2006), मोहम्मद अशरफुल (26 गेंद vs भारत, 2007) और डेल स्टेन (26 गेंद vs वेस्टइंडीज, 2014) का नाम आता है।

आइये नज़र डालते हैं भारत की तरफ से सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले चार बल्लेबाजों पर:

# ऋषभ पंत (28 गेंद vs श्रीलंका, 2022)

ऋषभ पंत के नाम भारत की तरफ से सबसे तेज़ टेस्ट अर्धशतक

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ बैंगलोर डे-नाईट टेस्ट में सिर्फ 28 गेंदों में अर्धशतक लगाया और भारत की तरफ से सबसे तेज़ टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। पंत ने भारत की दूसरी पारी में 31 गेंदों में 50 रनों की धुआंधार पारी खेली। भारत (252 एवं 303/9) ने टेस्ट में श्रीलंका (109 एवं 208) को 238 रनों से हराया।

# कपिल देव (30 गेंद vs पाकिस्तान, 1982)

कपिल देव के नाम काफी साल तक भारतीय रिकॉर्ड रहा

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव के नाम भारत की तरफ से सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच की पहली पारी में कपिल देव ने सिर्फ 30 गेंदों में अर्धशतक लगाया था और 53 गेंदों में 73 रन बनाये थे। हालाँकि कपिल देव के इस जबरदस्त रिकॉर्ड के बावजूद भारत को कराची में खेले गए उस टेस्ट में एक पारी और 86 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत की पहली पारी के 169 के जवाब में पाकिस्तान ने 452 रन बनाये और 283 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप रही और पूरी टीम सिर्फ 197 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।

# शार्दुल ठाकुर (31 गेंद vs इंग्लैंड, 2021)

शार्दुल ठाकुर

भारतीय टीम के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में सिर्फ 31 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और सबको हैरान कर दिया। शार्दुल ने 36 गेंदों में सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 57 रनों की धुआंधार पारी खेली। शार्दुल ने महान ऑलराउंडर इयान बॉथम का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंग्लैंड में सबसे तेज़ टेस्ट अर्धशतक का रिकॉर्ड भी बनाया। शार्दुल की बेहतरीन पारी की वजह से भारत का स्कोर 200 के करीब पहुंचा और पहली पारी में भारतीय टीम 191 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड ने जवाब में 290 रन बनाये। दूसरी पारी में भारत ने 466 रन बनाये और इंग्लैंड को 210 रनों पर समेटकर टेस्ट को 157 रनों से जीत लिया।

# वीरेंदर सहवाग (32 गेंद vs इंग्लैंड, 2008)

वीरेंदर सहवाग

भारतीय टीम के दिग्गज ओपनर रह चुके वीरेंदर सहवाग ने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 32 गेंदों में धुआंधार अर्धशतक लगाया था। सहवाग की 68 गेंदों में खेली गई 83 रनों की बेहतरीन पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। इंग्लैंड की पहली पारी के 316 के जवाब भारत की पहली पारी सिर्फ 241 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड को 75 रनों की बढ़त हासिल हुई और दूसरी पारी में उन्होंने 311/9 के स्कोर पर पारी घोषित की एवं भारत को जीत के लिए 387 रनों का बेहद मुश्किल लक्ष्य दिया।

भारत ने वीरेंदर सहवाग के बेहतरीन अर्धशतक और सचिन तेंदुलकर (103*) के शानदार शतक की मदद से सिर्फ 4 विकेट खोकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके अलावा युवराज सिंह (85*) और गौतम गंभीर (66) ने भी अच्छी पारियां खेली।

