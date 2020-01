4 युवा खिलाड़ी जो 2020 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर सकते हैं 

4 युवा खिलाड़ी जो 2020 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर सकते हैं Fambeat Hindi FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 03, 2020

सूर्यकुमार यादव भारतीय क्रिकेट प्रशंसक 2019 में अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश होंगे। 2019 भारतीय टीम के लिए एक शानदार वर्ष था , भारतीय टीम ने सभी प्रारूपों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा बनाये रखा। भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत सही तरीके से की क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज को उनके ही घर में धूल चटा दी। भारत ने अपने घरेलू प्रभुत्व को जारी रखा और दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार पांच टेस्ट मैच जीते। साल के अंत में, भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक कठिन एकदिवसीय श्रृंखला भी जीती। टी-20 विश्व कप शुरू होने से पहले भारत 15 टी20 मैच खेलेगा और इसलिए आवश्यकता पड़ने पर नई प्रतिभाओं को लाने के लिए अभी समय है। आइए उन चार खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं जो 2020 में भारतीय जर्सी में पहली बार खेलते हुए दिख सकते हैं: #4 श्रेयस गोपाल

श्रेयस गोपाल आईपीएल के पिछले सीज़न में, श्रेयस गोपाल ने एक भारतीय स्पिनर द्वारा सबसे अधिक विकेट हासिल किए। वह कलाई के स्पिनरों में सबसे पसंदीदा थे, क्योंकि उन्होंने 14 मैचों में 17.35 के औसत और 7.22 की इकॉनमी रेट से 20 विकेट लिए थे। गोपाल ने आईपीएल में हैट्रिक भी हासिल की जिसमें विराट कोहली, एबी डीविलियर्स और मार्कस स्टोइनिस के विकेट शामिल थे। गोपाल बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं और आउटफील्ड में एक अच्छे क्षेत्ररक्षक हैं। हाल ही में समाप्त हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वह 12 मैचों में 19 विकेट के साथ दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। वह लगातार प्रदर्शन कर रहै हैं और अगर वह जल्द ही भारत के लिए चुने जाते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। #3 इशान किशन

इशान किशन इशान किशन एक युवा आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो झारखंड के लिए खेलते हैं। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं। वह अपने अंडर -19 टीम के साथी ऋषभ पंत की तरह ही हैं जो गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं। इशान की बड़े हिट लगाने की क्षमता को सभी ने आईपीएल में देखा है और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी कुछ शानदार पारियां खेली हैं। टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए पंत के बैकअप के रूप में इशान किशन को इस साल मौका मिल सकता है। 1 / 2 NEXT Advertisement

