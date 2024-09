5 बड़े खिलाड़ी जो दलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड में खेलते आएंगे नजर, धाकड़ बल्लेबाज भी मौजूद

5 big players who will be seen playing in the second round match of Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी 2024 का पहला राउंड काफी शानदार रहा। इस राउंड में इंडिया बी ने जहां इंडिया ए को 76 रन से धूल चटाई, वहीं इंडिया सी ने इंडिया डी को 4 विकेट से रौंदा। अब फैंस को दूसरे राउंड के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि दलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड में भी दो मैच होंगे। पहले मैच में इंडिया ए का सामना इंडिया डी से होगा।, वहीं दूसरे मैच में इंडिया सी और इंडिया बी की टीमें आमने-सामने होंगी। ये दोनों मुकाबले 12 से 15 सितम्बर के बीच में खेला जाएंगे। इन मुकाबलों में इस बार टीम इंडिया के कुछ सीनियर खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे।

दरअसल, बांग्लादेश एक खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए बीसीसीआई ने टीम के स्क्वाड की घोषणा कर दी है। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी अब चेन्नई में सीरीज के लिए तैयारी शुरू करेंगे। यही वजह है कि कई प्रमुख खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा की जा चुकी है। इस आर्टिकल में हम उन 5 बड़े खिलाड़ियों का जिक्र करेंगे, जो दलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड में खेलते नजर आएंगे।

ये 5 बड़े खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड में खेलते हुए नजर आएंगे

5. राहुल चाहर

लेग स्पिनर राहुल चाहर इंडिया बी टीम का हिस्सा हैं। पहले राउंड में चाहर को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था। आर साई किशोर और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स को खेलने का मौका मिला था। लेकिन दूसरे राउंड में अब चाहर को खेलने का मौका मिल सकता है।

4. प्रसिद्ध कृष्णा

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पहले राउंड में बेंच गर्म करते नजर आए थे, जो इंडिया ए के स्क्वाड का हिस्सा हैं। खलील अहमद, आकाश दीप और आवेश खान प्लेइंग 11 में चुने गए थे। आगामी मैच में अब आकाश दीप नहीं खेलेंगे, ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा के पास अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका होगा।

3. तिलक वर्मा

आईपीएल में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने वाले तिलक वर्मा भी इंडिया ए के दल में शामिल हैं। पहले राउंड में वह टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। केएल राहुल, शुभमन गिल और धुर्व जुरेल की गैरमौजूदगी में अब तिलक का प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना तय है।

2. संजू सैमसन

Expand Tweet

Trending

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इशान किशन के चोटिल होने के बाद इंडिया सी टीम का हिस्सा बने हैं। पहले मैच में केएस भरत ने शर्मनाक प्रदर्शन किया था। ऐसे में हो सकता है दूसरे राउंड में उन्हें ड्राप करके सैमसन को खेलने का मौका मिलेगा।

1. रिंकू सिंह

Expand Tweet

इंडिया बी टीम से यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया है। इन दोनों की जगह रिंकू सिंह और सुयश प्रभुदेसाई दल का हिस्सा बनाया गया है। पूरी उम्मीद है कि रिंकू सिंह अब दूसरे मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाएंगे।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback