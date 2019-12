साल 2019 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER विशेष Published Dec 31, 2019

पैट कमिंस साल 2019 का अंत हो गया। क्रिकेट के लिए यह साल ख़ास रहा क्योंकि इसमें वर्ल्ड कप और टेस्ट चैम्पियनशिप जैसी कई चीजें हुई। टेस्ट क्रिकेट में काफी मैचों के नतीजे निकलकर आए और गेंदबाजों की मेहनत भी इस दौरान देखने को मिली। कई खिलाड़ियों ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर अपनी टीमों को जीत दिलाई। टेस्ट क्रिकेट में साल 2019 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप पांच खिलाड़ियों में सिर्फ एक स्पिनर शामिल है। टेस्ट चैम्पियनशिप में भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर है लेकिन उनका कोई भी गेंदबाज इस लिस्ट में टॉप पर नहीं है। आइये जानते हैं इस साल सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों के बारे में: # पैट कमिंस- ऑस्ट्रलिया के इस तेज गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट झटके। 12 मैचों की 23 पारियों में कमिंस ने 59 विकेट झटके। एक बार मैच में उन्होंने दस विकेट भी झटके। # नाथन लायन- दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के इस स्पिनर ने कब्जा जमाया है। उन्होंने इस साल 12 मैचों मी 23 पारियों में 45 विकेट हासिल किये। इस दौरान लायन ने दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया। # नील वैगनर- न्यूजीलैंड के इस गेंदबाज ने अपनी धार से कई खिलाड़ियों को परेशान किया। इस साल सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में वे तीसरे नम्बर पर हैं। उन्होंने छह मैचों की ग्यारह पारियों में 43 विकेट झटके। # स्टुअर्ट ब्रॉड- इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने भी इस साल टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने 11 मैचों में 43 विकेट अपने नाम किये और सूची में चौथा स्थान बनाया। # मिचेल स्टार्क- टॉप पांच खिलाड़ियों में इस कंगारू गेंदबाज ने अंतिम स्थान पर अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने आठ मैचों की 15 पारियों में 42 विकेट झटके। एक बार मैच में दस विकेट भी उन्हें मिले। Advertisement

