5 Times When Two Fielders Collided while Trying to take a Catch: क्रिकेट के खेल में फील्डिंग एक सबसे अहम पार्ट होता है। जिस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी की अपनी उपयोगिता होती है, उसी तरह से फील्डिंग भी क्रिकेट मैदान में बहुत खास होती है। फील्डर को किसी कैच को लपकने के लिए जी-जान लगाते हुए खूब देखा गया है। जहां हमने एक से एक बेहतरीन कैच देखे हैं।

लेकिन ऐसा भी कई बार देखने को मिला है, जब किसी कैच को लेने के चक्कर में एक ही टीम के 2 फील्डर के बीच ऐसी टक्कर हो जाती है, जिससे भयानक हादसे की आशंका रही है। जैसे कि हमनें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की बिग-बैश लीग में देखा। जहां सिडनी थंडर के 2 फील्डर कैमरन बैनक्राफ्ट और डैनियल सैम्स के बीच कैच लेने के प्रयास में जबरदस्त टक्कर देखी गई, जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों को चोटिल होना पड़ा।

तो चलिए आपको बताते हैं क्रिकेट इतिहास में वो 5 घटनाएं जब दो फील्डर के बीच कैच लेने के प्रयास में हुई है भयानक टक्कर।

Expand Tweet

Trending

5.जेसन गिलेस्पी और स्टीव वॉ- 1999

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ और पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी के बीच एक कैच लेने के दौरान भयानक हादसा देखने को मिला था। बात 1999 की है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैंडी में एक टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच के दौरान श्रीलंका के बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने एक ऊंचा शॉट खेला, जिसे कैच करने के चक्कर में स्टीव वॉ और जेसन गिलेस्पी के बीच टक्कर हो गई थी।

4.मोइसेस हेनरिक्स और रोरी बर्न्स- नेटवेस्ट टी20 ब्लास्ट, 2015

इंग्लैंड में खेली जाने वाली टी20 क्रिकेट लीग नेटवेस्ट टी20 ब्लास्ट के 2015 के सीजन में मोइसेस हेनरिक्स और रोरी बर्न्स के बीच कैच लेने के दौरान टक्कर हुई थी। सरे और ससेक्स के बीच खेले गए मैच में ससेक्स के बल्लेबाज का टॉप एज लिया और गेंद हवा में उछली, तभी उस कैच को लेने के लिए सरे के खिलाड़ी मोइसेस हेनरिक और रोरी बर्न्स के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और दोनों को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया।

3.शब्बीर हुसैन और शोरिफुल इस्लाम- BPL 2025

दो फील्डर के आपस में टक्कर के हादसे की बात करें तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की ये घटना पुरानी नहीं है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024-25 के सीजन में शुक्रवार को चंटगांव किंग्स और दरबार राजशाही के बीच मैच खेला गया। इस मैच में राजशाही के फील्डर शब्बीर हुसैन और शोरिफुल इस्लाम के बीच उस्मान खान का कैच लेने के दौरान आपसी टक्कर हो गई थी और बाद में दोनों को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा।

2. काइल मिल्स और ब्रेंडन मैकलम- भारत के खिलाफ 2012

भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2012 में एक मैच में न्यूजीलैंड के विकेटकीपर ब्रैंडन मैकलम और काइल मिल्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। भारत के बल्लेबाज युवराज सिंह ने एक शॉट खेला जिस पर विकेटकीपिंग कर रहे ब्रैंडन मैकलम और काइल मिल्स दोनों भागे और इस गेंद को कैच करने के चक्कर में दोनों टकरा गए।

1. जेजे स्मट्स और कीरन पॉवेल- CPL 2016

कैरेबियन प्रीमियर लीग के 2016 के सीजन में भी फील्डर के टकराने का जबरदस्त हादसा देखने को मिला था। जहां बारबाडोस ट्राइडेंट्स और सेंट किंट्स एंड नेविस के बीच मैच खेला गया था। इस मैच में ट्राइडेंट्स के बल्लेबाज एबी डीविलियर्स के एक शॉट पर सेंट किट्स एंड नेविस के फील्डर जेजे स्मट्स और कीरोन पॉवेल कैच लेने गए और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच टक्कर हो गई जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों को चोट लगी।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback