अजिंक्य रहाणे का वर्ल्ड कप विजेता कप्तान की तरह हुआ स्वागत

Welcome back home, champ – a thoroughly deserving hero's reception for Jinks Rahane! 👑 😍



Next up, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and #IndiaHaiTaiyar for bringing out the fireworks at home! 👊#INDvENG pic.twitter.com/GIXDUed55y