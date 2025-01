3 भारतीय गेंदबाज जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में चटका सकते हैं सबसे ज्यादा विकेट

3 Indian Bowlers who Could Get most Wickets in IND vs ENG T20I Series: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की शर्मनाक हार को भुलाकर अब टीम इंडिया व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत दौरे पर इंग्लैंड के सामने पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज को जीतने की चुनौती होगी। इंग्लैंड का ये दौरा 22 जनवरी को कोलकाता के प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले मैच से होगा।

इस सीरीज के लिए भारत और इंग्लैंड के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। दोनों ही टीमों के स्क्वाड में कई धाकड़ खिलाड़ियों को जगह मिली है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि फैंस को पांचों मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।

आइए जानते हैं उन 3 भारतीय गेंदबाजों के बारे में जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटक सकते हैं।

3. अर्शदीप सिंह

बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस सीरीज में मोहम्मद शमी के साथ मिलकर तेज गेंदबाजी आक्रमण को संभालते हुए नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से अर्शदीप सिंह भारत के लिए प्रमुख तेज गेंदबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही इंग्लैंड के खिलाफ अर्शदीप ने अब तक सिर्फ 2 टी20 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इंग्लिश टीम को इस गेंदबाज से बचकर रहना होगा। अर्शदीप का हालिया फॉर्म काफी जबरदस्त रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024/25 में उन्होंने 7 मैचों में 20 विकेट हासिल किए। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर हैं।

2. मोहम्मद शमी

लम्बे समय के इंतजार के बाद आखिरकार मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी हुई है। शमी ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद से कोई मैच नहीं खेला। लेकिन शमी घरेलू टूर्नामेंट में खेलकर अपनी लय हासिल कर चुके हैं। ऐसे में शमी भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशानी में डालते हुए नजर आएंगे। शमी अगर अपनी घातक गेंदबाजी का जलवा बिखेरने में सफल होते हैं, तो वो इंग्लैंड के विरुद्ध सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन सकते हैं।

1. वरुण चक्रवर्ती

IPL 2024 के बाद से वरुण चक्रवर्ती को भारत की ओर से निरंतर टी20 मुकाबले खेलने को मिल रहे हैं। उन्होंने मिले मौकों का पूरी तरह फायदा भी उठाया है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए वरुण चक्रवर्ती की फिरकी से बच पाना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में 6 मैचों में 18 बल्लेबाजों को अपना निशाना बनाया।

