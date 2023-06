एशिया कप को लेकर चौंकाने वाला फैसला, इन दो देशों में होगा मैचों का आयोजन

एशिया कप 2023 (Asia Cup) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक एशिया कप का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से ही होगा और मुकाबले पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगी और बाकी मैचों का आयोजन पाकिस्तान में होगा।

एशिया कप 2023 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनातनी चल रही है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान में जाकर खेलने से मना कर दिया था और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया था। इसके मुताबिक भारतीय टीम अपने मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलती और बाकी टीमें पाकिस्तान में जाकर खेलतीं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी मिल गई है।

एशिया कप के चार मैच पाकिस्तान में होंगे - रिपोर्ट

एशियन क्रिकेट काउंसिल 13 जून को एशिया कप को लेकर औपचारिक ऐलान कर सकता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के एक मेंबर ने बताया "एशियन क्रिकेट काउंसिल के सम्मानित सदस्यों में से एक ओमान क्रिकेट बोर्ड के चीफ पंकज खीमजी ने एशिया कप को लेकर रास्ता निकाल लिया है। अभी के हिसाब से चार मुकाबले, पाकिस्तान vs नेपाल, बांग्लादेश vs अफगानिस्तान, अफगानिस्तान vs श्रीलंका और श्रीलंका vs बांग्लादेश - लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच दो मैच और सुपर फोर के सारे मैच या तो पल्लेकेले और या फिर गाले में हो सकते हैं।"

आपको बता दें कि इससे पहले एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल लागू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मदद की गुहार लगाई थी और उनसे कहा है कि इसमें हस्तक्षेप करके हाइब्रिड मॉडल को लागू करवाएं। आईसीसी के साथ पीसीबी की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि अगर एशिया कप के चार मैच पाकिस्तान में होते हैं तो फिर वो भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कोई शर्त नहीं रखेंगे।

