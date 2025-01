T20 लीग को लेकर BCCI ने किया बड़ा फैसला! 4 शहरों में हो सकता है टूर्नामेंट का आयोजन; पढ़ें पूरी खबर 

WPL 3 is likely to be held at four venues: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जब से विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत कराई है तब से ही यह लीग केवल दो ही अलग-अलग स्थानों पर खेली गई है। हालांकि, अब तीसरे सीजन से पहले बोर्ड एक बड़ा बदलाव कर सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक WPL का आने वाला सीजन चार अलग-अलग मैदानों पर खेला जा सकता है। मुंबई और बेंगलुरु जिन्होंने पहले भी लीग के मैच आयोजित किए हैं के साथ ही वड़ोदरा और लखनऊ को दो नए सेंटर के रूप में लीग के मैच आयोजित करने का मौका दिए जाने पर विचार हो रहा है। 23 मैचों वाले सीजन को इस बार चार अलग-अलग मैदानों में खेला जाएगा।

चार चरणों में होने जा रहे टूर्नामेंट की शुरुआत मुंबई में होगी तो वहीं राजकोट में बना नया स्टेडियम फाइनल होस्ट कर सकता है। इसी मैदान में पिछले महीने भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली गई थी। यही इस मैदान पर खेली गई पहली इंटरनेशनल सीरीज भी थी। लखनऊ में इस बार महिला क्रिकेट के घरेलू लिमिटेड ओवर्स टूर्नामेंट के मैच खेले गए थे। अब WPL के मैच यहां होने की संभावना ने इस सेंटर को बड़ी खुशखबरी दी होगी। इसके साथ बेंगलुरु में होने वाले मैचों में अच्छी भीड़ देखने को मिलेगी। WPL का तीसरा सीजन 6 फरवरी से शुरू हो सकता है और इसका अंत मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है।

हर सीजन बदल रहा है WPL का अवतार

WPL का पहला सीजन केवल मुंबई में ही खेला गया था। ब्रेबोर्न और CCI स्टेडियम में ही टूर्नामेंट के सभी मैच खेले गए थे। पांच टीमों की इस लीग के पहले सीजन की सफलता को देखते हुए बोर्ड ने अगले सीजन इसमें बदलाव किया। इस बार लीग के मैच दिल्ली और बेंगलुरु में दो चरणों में खेले गए। सीजन की शुरुआत दिल्ली में हुई थी और फिर दूसरा चरण बेंगलुरू में खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरा सीजन जीता और तीसरे सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेंगी।

