BD-U19 vs IND B U19 Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के U19 Triangular One Day Series Final मैच के लिए - 7 दिसंबर 2021

अंडर 19 त्रिकोणीय सीरीज (U19 Triangular One Day Series) के फाइनल में 7 दिसंबर को इंडिया बी का सामना बांग्लादेश की टीम (BD-U19 vs IND B U19) के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा।

बांग्लादेश अंडर 19 ने चार में तीन मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया, वहीं उनका एक मैच रद्द हुआ था। इंडिया बी अंडर 19 ने 4 मैचों में एक जीत हासिल की और एक मैच रद्द हुआ। इंडिया ए की टीम 4 में से एक भी मैच नहीं जीत सकी।

BD-U19 vs IND B U19 के बीच U19 Triangular One Day Series मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

Bangladesh Under 19

रकीबुल हसन (कप्तान), मोहम्मद फहीम, प्रांतिक नवरोज, महफीजुल इस्लाम रॉबिन, इफ्तिकार होसैन इफ़ती, ऐक मोल्लाह, मेहराब हसन, अरिफुल इस्लाम, तंज़ीम हसन, नईमुर रहमान, रिपोन मोंडोल

India B Under 19

अनीश्वर गौतम (कप्तान), आराध्य यादव, उदय सहारण, मोहम्मद फैज़, आर विमल कुमार, अंश गोसाई, कौशल ताम्बे, पी सिंह राठौर, आयुष सिंह ठाकुर, शशांक मेहरोत्रा, विक्की ओस्तवाल

मैच डिटेल

मैच - Bangladesh Under 19 vs India B Under 19

तारीख - 7 दिसंबर 2021, 8.30 AM IST

स्थान - ईडन गार्डन्स, कोलकाता

पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है और यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना सही रहेगा। पहले खेलने वाली टीम को 280-300 से ऊपर के स्कोर पर नज़रें रखनी होगी।

BD-U19 vs IND B U19 के बीच U19 Triangular One Day Series मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: आराध्य यादव, मोहम्मद फहीम, प्रांतिक नवरोज, महफीजुल इस्लाम रॉबिन, उदय सहारण, मेहराब हसन, अरिफुल इस्लाम, कौशल ताम्बे, तंज़ीम हसन, नईमुर रहमान, आयुष सिंह ठाकुर

कप्तान - मेहराब हसन, उपकप्तान - कौशल ताम्बे

Fantasy Suggestion #2: मोहम्मद फहीम, प्रांतिक नवरोज, महफीजुल इस्लाम रॉबिन, मोहम्मद फैज़, मेहराब हसन, अरिफुल इस्लाम, कौशल ताम्बे, अनीश्वर गौतम, तंज़ीम हसन, नईमुर रहमान, विक्की ओस्तवाल

Also Read Article Continues below

कप्तान - प्रांतिक नवरोज, उपकप्तान - तंज़ीम हसन

Edited by Prashant