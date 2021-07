भुवनेश्वर कुमार ने 2017 में एम एस धोनी के साथ हुई जबरदस्त साझेदारी को किया याद

Highest 8th wicket partnerships for India in ODIs -



1. MS Dhoni, Bhuvneshwar Kumar - 100* vs Srilanka, 2017



2. Deepak Chahar, Bhuvneshwar Kumar - 84* vs Srilanka, 2021#INDvSL #deepakchahar #bhuvaneshwarkumar #RahulDravid #MSDhoni pic.twitter.com/TAXgaar3Hq