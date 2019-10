जन्मदिन विशेष: जब अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच में पाकिस्तान के सभी 10 खिलाड़ियों को आउट किया

जन्मदिन विशेष: जब अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच में पाकिस्तान के सभी 10 खिलाड़ियों को आउट किया Neeraj FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 10 // 17 Oct 2019, 13:07 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी अनिल कुंबले आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय क्रिकेट इतिहास में कुंबले एकलौते ऐसे लेग स्पिनर गेंदबाज हैं जिन्होनें 600 से ज्यादा विकेट अपने नाम किये हैं। इतना ही भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट (619) में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी कुंबले के नाम है। अनिल कुंबले ने ऐसे तो अपने टेस्ट करियर में कई यादगारी स्पैल डाले हैं, लेकिन 1999 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ डाला हुआ उनका वो स्पैल आज भी क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फिरोजशाह कोटला मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 'परफेक्ट 10' अनिल कुंबले 1999 में पाकिस्तान टीम भारत दौरे पर आई हुई थी। जहाँ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला फिरोजशाह कोटला के मैदान पर खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अपनी पहली पारी में 252 रन बनाए। जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम पहली पारी में 172 रन ही बना पाई। पहली पारी में भारत को 80 रनों की बढ़त हासिल हुई। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 339 रन बना डाले। यह भी पढ़ें: विजय हजारे ट्रॉफी: घरेलू पिचों को लेकर फूटा वसीम जाफर का गुस्सा, दी बड़ी प्रतिक्रिया अब पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 420 रनों का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी में पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही थी। ओपनर बल्लेबाज सईद अनवर और शाहिद अफरीदी के बीच पहले विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन 25वें ओवर में शाहिद अफरीदी (41) के रूप में पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा। अनिल कुंबले इसी ओवर की अगली गेंद पर अनिल कुंबले ने एजाज अहमद को शून्य के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को इस मैच में वापिस ला दिया। उसके बाद कुंबले ने एक के बाद एक पाकिस्तान के सभी 10 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी में 207 रनों पर सिमट गई, और भारत ने इस मुकाबले को 212 रनों से जीत लिया। कुंबले ने दूसरी पारी में 74 रन देते हुए 10 विकेट हासिल करके टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

