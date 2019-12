Cricket Records: टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 2,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 07 Dec 2019, 20:12 IST SHARE

इस लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप-2 में हैं टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों का पूरा जोर अपनी स्ट्राइक रेट पर होता है। भले ही वो कम रन क्यों ना बनाएं लेकिन स्ट्राइक रेट ज्यादा होनी चाहिए। टी20 क्रिकेट में मांग भी इसी की होती है कि आप कम से कम गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं। वहीं कई बार बल्लेबाज अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बड़े-बड़े स्कोर भी बनाते हैं। कई दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी तो की ही है, साथ में बड़े-बड़े स्कोर भी बनाए हैं।यही वजह है कि अभी तक बहुत सारे बल्लेबाज टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 हजार रन बना चुके हैं। टी20 क्रिकेट का नाम आते ही आपके जेहन में सबसे पहले क्रिस गेल, किरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर जैसे खिलााड़ियों का नाम आता होगा। लेकिन इनमें से कोई भी खिलाड़ी अभी तक टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 हजार रन नहीं बना पाया है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो अभी तक 7 बल्लेबाजों ने ये कारनामा किया है और इस लिस्ट में टॉप पर दो भारतीय बल्लेबाज हैं। वहीं न्यूजीलैंड के भी दो खिलाड़ी ये कारनामा कर चुके हैं। आइए जानते हैं अभी तक किन-किन बल्लेबाजों ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 हजार या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। 1.रोहित शर्मा (भारत)- 2547 रन, स्ट्राइक रेट-137.45, औसत-31.83 2. विराट कोहली (भारत)- 2544 रन, स्ट्राइक रेट-136.70, औसत-51.91 3. मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)- 2436 रन, स्ट्राइक रेट-134.58, औसत-33.36 4. शोएब मलिक (पाकिस्तान/आईसीसी)- 2263 रन, स्ट्राइक रेट-124.06, औसत-30.58 5. ब्रेंडन मैकलम (न्यूजीलैंड)- 2140 रन, स्ट्राइक रेट-136.21, औसत-35.66 6. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया- 2079 रन, स्ट्राइक रेट-140.85, औसत-30.57 Advertisement 7. इयोन मोर्गन (इंग्लैंड)- 2002 रन, स्ट्राइक रेट-135.72, औसत-29.88 इसके अलावा अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने अभी तक 1936, दक्षिण अफ्रीका के जेपी डुमिनी ने 1934 और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने 1929 रन बनाए हैं। नोट- ये आंकड़े 7 दिसंबर 2019 तक के हैं। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

