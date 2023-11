"सुपरस्टार, प्रेरणा और सबसे प्यारे पड़ोसी"- कैटरीना कैफ ने विराट कोहली को लेकर कही दिल छूने वाली बातें 

भारतीय टीम (Team India) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों टीम के साथ वर्ल्ड कप 2023 (ICC Cricket World Cup 2023) के फाइनल मुकाबले की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह मुकाबला 19 नवंबर, रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने अपने एक फैन द्वारा कोहली को लेकर पूछे सवाल पर दिल छूने वाला जवाब दिया।

कैटरीना काफी इन दिनों अपनी नई फिल्म 'टाइगर 3' को लेकर चर्चा में है जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ मिलकर मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस बीच कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर #ask me Anything सेशन में फैंस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक प्रशंसक ने उनसे कोहली के बारे में कुछ कहने को कहा, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए लिखा,

सुपरस्टार, प्रेरणा और सबसे प्यारा पड़ोसी।

कैटरीना कैफ की इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट

गौरतलब है कि वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक खेले दस मैचों में 101.57 की बेहतरीन औसत से 711 रन बनाये हैं। इसमें तीन शतक और पांच अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं।

विराट कोहली अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं- रवि शास्त्री

भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने 2023 वर्ल्ड कप में बल्ले से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए विराट कोहली की सराहना की। सेमीफाइनल में मैच जिताने वाले शतक के बाद शास्त्री को उम्मीद है कि कोहली रविवार को फाइनल में भी अपनी फॉर्म जारी रखेंगे।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया से बातचीत के दौरान रवि शास्त्री ने कहा,

विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में हैं, वह अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। अगर उनके बल्ले से एक और शतक निकलता है, तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सेमीफाइनल में ऐसा किया था और वह फाइनल में भी ऐसा कर सकते हैं। फाइनल मैच से बड़ा कुछ नहीं है।