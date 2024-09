Dhanashree Verma Birthday Rajasthan Royals Special Video: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा आज अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। धनश्री वर्मा का जन्म 27 सितंबर,1996 को दुबई में हुआ था। शायद ही आपको पता हो कि धनश्री पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। उन्होंने 2014 में मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज से डेन्टिस्ट की पढ़ाई की थी, लेकिन डांस हमेशा से उनका पहला प्यार था। धनश्री ने डांस के प्रति जुनून की वजह से धनश्री ने डांस में अपना करियर चुना और अपने डांस वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगीं। पिछले कुछ समय में धनश्री सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं, धनश्री के डांस वीडियो को देखकर ही भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का दिल उनके लिए धड़का था।

दोनों की लवस्टोरी बेहद प्यारी है। मात्र 3 तीन महीने के रिलेशनशिप में युजवेंद्र और धनश्री ने शादी कर ली थी। वहीं धनश्री के जन्मदिन के खास मौके पर हर कोई उनको जन्मदिन की बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर खास वीडियो शेयर कर धनश्री को जन्मदिन की बधाई दी है। जिसके बाद धनश्री पति युजवेंद्र चहल की विश का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।

धनश्री को जन्मदिन की दी बधाई

धनश्री वर्मा आज से पूरे 28 साल की हो गई हैं, धनश्री पेशे से कोरियोग्राफर हैं और उनके डांस संबधित वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खास तरह से जन्मदिन की बधाई दी है। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आज सुबह शुक्रवार को खास वीडियो पोस्ट कर धनश्री को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही कैप्शन में लिखा कि Keep smiling, keep dancing and keep cheering us on! Happy birthday, Dhanashree...।। इस वीडियो में धनश्री के साथ चहल भी नजर आ रहे हैं, चहल और धनश्री के साथ मस्ती कर रहे हैं। धनश्री के लाखों सोशल मीडिया फैंस हैं, जो धनश्री के जन्मदिन पर चहल के पोस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि इस वक्त धनश्री इंतजार कर रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स के बाद उनके पति युजवेंद्र चहल उन्हें किस अंदाज में बर्थडे विश करेंगे। दरअसल चहल इस वक्त इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड और भारत के समय में दिन रात का अंतर है। हो सकता देर से आए लेकिन चहल का पत्नी के लिए खास बर्थडे पोस्ट जरूर आएगा।

