Why RCB not use RTM on Will Jacks and Mohammed Siraj: आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने अपना स्क्वॉड तैयार कर लिया है। आईपीएल 2025 के लिए 2 दिन तक चली इस नीलामी के दौरान आरसीबी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो समझ से परे रहे, जहां उन्होंने मोहम्मद सिराज और विल जैक्स जैसे खिलाड़ियों पर आरटीएम का दांव नहीं खेला। अब ऑक्शन के बाद टीम के मेंटर दिनेश कार्तिक ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है।

आरसीबी के मेंटर दिनेश कार्तिक ने ऑक्शन के बाद बताया कि उन्होंने क्यों विल जैक्स और मोहम्मद सिराज को RTM से हासिल नहीं किया। कार्तिक का मानना है कि ऑक्शन में कुछ ऐसी बातें ध्यान रखनी होती है, उसी वजह से ही उन्हें हासिल नहीं कर सके। लेकिन साथ ही कार्तिक ने अपनी टीम के बैलेंस को काफी अच्छा बताया।

Expand Tweet

Trending

दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के स्क्वॉड को बताया मजबूत

दिनेश कार्तिक ने कहा कि,

पहले तो मैं इस स्क्वॉड से बहुत खुश हूं। क्योंकि इसमें काफी वैराइटी दिख रही है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसे हासिल किया है। हम एक बेस्ट बॉलिंग यूनिट बनाना चाहते थे। और साथ ही बहुत मजबूत और पावरफुल बैटिंग यूनिट हमारे पास है। मुझे लगता है कि हमने ये हासिल किया है। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल हमारे लिए ये ऑक्शन काफी अच्छा रहा।

हमारी बल्लेबाजी यूनिट में विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जैसे फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, विराट कोहली, टिम डेविड, लिविंगस्टोन में बहुत ही अच्छा पॉवर है। ये टी20 क्रिकेट के काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। और बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, क्रुणाल पांड्या, जोश हेजलवुड तो इस गेंदबाजी में काफी अनुभव है और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग प्लेइंग इलेवन में अच्छा अनुभव है।

Expand Tweet

सिराज काफी महंगे निकल गए, इसी वजह से नहीं कर सके हासिल- दिनेश कार्तिक

इसके बाद दिनेश कार्तिक ने मोहम्मद सिराज पर आरटीएम यूज ना कर पाने को लेकर कहा कि,

मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाज हैं, और हमें उन पर गर्व है। लेकिन ऑक्शन की यही खूबसूरती है कि पहले दिन और दूसरे दिन में अलग-अलग खिलाड़ी होते हैं, तो आपको कुछ यनिक सोचना होता है। और अपने खिलाड़ियों को लेकर प्राथमिकता देनी होती है। ऐसे में जब सिराज पर बोली लग रही थी तो वो काफी महंगे निकल गए और हमें दूसरे खिलाड़ी भी ध्यान में रखने थे तो हम उन्हें हासिल नहीं कर सके।

कार्तिक ने विल जैक्स को ना चुनने की भी बतायी वजह

इसके बाद दिनेश कार्तिक ने विल जैक्स को ना चुनने को लेकर कहा कि,

विल जैक्स पर हमारी नजरें थी, वो एक मजबूत आरटीएम ऑप्शन थे। लेकिन हमने पहले से ही फिल साल्ट को हासिल कर लिया था। और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास लिविंगस्टोन और टिम डेविड आ चुके थे। तो हमें कुछ पॉइंट्स समझने थे कि बाकी प्लेयर्स को लेकर क्या करेंगे। हमने इसा वजह से मोहम्मद सिराज और विल जैक्स को छोड़ दिया। तो मेरी उन दोनों को आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback