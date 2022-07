कोहली vs एंडरसन के बीच का मुकाबला देखने लायक होगा, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का बयान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन (Shane Watson) ने भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के दौरान एक अहम मुकाबले का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इस मैच में विराट कोहली vs जेम्स एंडरसन (Kohli vs Anderson) के बीच बैटल पर सबकी निगाहें होंगी। वॉटसन के मुताबिक इंडिया vs इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इन दोनों दिग्गजों का मुकाबला हमेशा देखने लायक होता है।

भारत और इंग्लैंड के बीच रिशेड्यूल हुआ पांचवां टेस्ट मैच 1 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा। ऐसे में एक बार फिर फैंस को कोहली और एंडरसन के बीच जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल सकता है। विराट कोहली ने अभी तक जेम्स एंडरसन के खिलाफ 681 गेंदें खेली हैं और इस दौरान 297 रन बनाए हैं। जबकि एंडरसन ने उन्हें सात बार आउट किया है। दोनों ही दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं।

कोहली vs एंडरसन के बैटल पर सबकी निगाहें होती हैं - शेन वॉटसन

शेन वॉटसन के मुताबिक कोहली और एंडरसन के बीच का मुकाबला हमेशा एक हाईलाइट होता है। उन्होंने कहा,

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के दौरान कोहली vs एंडरसन का बैटल हमेशा एक हाईलाइट होता है। ये दोनों ही क्रिकेट वर्ल्ड के काफी बड़े खिलाड़ी हैं। विराट के टेस्ट करियर की जब शुरूआत हुई थी तब एंडरसन उनके ऊपर भारी पड़े थे। हालांकि हालिया समय में वो विराट कोहली के खिलाफ उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। इंग्लैंड vs इंडिया मैच के दौरान ये हमेशा ही एक बैटल होता है।

इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने भी कहा था कि इस टेस्ट मैच के दौरान हमें विराट कोहली और जेम्स एंडरसन के बीच का बैटल आखिरी बार देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जेम्स एंडरसन इन दिनों ज्यादा मुकाबले नहीं खेल रहे हैं और अपने रिटायरमेंट के करीब हैं। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आयोजन शायद लंबे समय के बाद हो।

