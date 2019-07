ENG vs IRE, एकमात्र टेस्ट: मैच में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

ENG vs IRE, एकमात्र टेस्ट: मैच में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

आयरलैंड - 38 ऑल आउट

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए चार दिवसीय टेस्ट के तीसरे दिन आयरलैंड को 143 रनों से हरा दिया। पहले दिन सिर्फ 85 रनों पर ऑल आउट होने के बाद मेजबान इंग्लैंड ने मैच में बढ़िया वापसी की और जीत भी हासिल की। आयरलैंड ने पहली पारी में 207 रन बनाये और 122 रनों की बढ़त हासिल की, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 303 रन बनाये और आयरलैंड के सामने जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी में आयरलैंड की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप रही और पूरी टीम सिर्फ 38 रनों पर ढेर हो गई।

आइये नज़र डालते हैं मैच में बने प्रमुख आंकड़ों पर:

# आयरलैंड की टीम 38 रनों पर ऑल आउट और यह टेस्ट क्रिकेट का पांचवां सबसे छोटा स्कोर है। साथ ही 1955 के बाद पहली बार टेस्ट में कोई टीम 40 रनों के अंदर ऑल आउट हुई। 1955 में न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 26 रनों पर ऑल आउट हुई थी और यह टेस्ट क्रिकेट का सबसे छोटा स्कोर भी है।

# टेस्ट क्रिकेट के पांच सबसे छोटे स्कोर: 26 (न्यूजीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 1955), 30 (दक्षिण अफ्रीका vs इंग्लैंड, 1896 एवं 1924), 35 (दक्षिण अफ्रीका vs इंग्लैंड, 1899), 35 (दक्षिण अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, 1932 और ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, 1902) एवं 38 (आयरलैंड vs इंग्लैंड, 2019)

# इंग्लैंड ने पहली पारी में सिर्फ 85 रन बनाकर टेस्ट मैच जीता। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के ही नाम है, जब 1887 में पहली पारी में सिर्फ 45 रनों पर ऑल आउट होने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया था।

# आयरलैंड की टीम सिर्फ 94 गेंदों (15.4 ओवर) में ऑल आउट हुई और गेंदों के हिसाब से यह दूसरी सबसे छोटी टेस्ट पारी। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम दर्ज़ है, जब वह 1924 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 75 गेंदों में ऑल आउट हो गई थी। आयरलैंड ने 94 गेंदों के साथ दक्षिण अफ्रीका (1896 vs इंग्लैंड) और इंग्लैंड (1902 vs ऑस्ट्रेलिया) के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके अलावा 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया (99) भी 100 गेंदों के अंदर ऑल आउट हो गई थी।

# टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दोनों टीम के विकेटकीपर दोनों पारी में खाता खोले बिना आउट हो गए। लॉर्ड्स टेस्ट में यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो और आयरलैंड के गैरी विल्सन ने बनाया।

# इंग्लैंड के जैक लीच को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। इस मैच में उन्होंने एक बेहद अनोखा रिकॉर्ड बनाया। पहली पारी में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद दूसरी पारी में उन्होंने ओपनिंग की और 92 रनों की शानदार पारी खेली।

# स्टुअर्ट ब्रॉड (444 टेस्ट विकेट): सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में सातवें स्थान पर और डेल स्टेन (439 विकेट) को पीछे छोड़ा।

# टिम मुर्टाघ (5/13): आयरलैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज।

