एम एस धोनी के साथ विवाद की खबरों को लेकर गौतम गंभीर ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने दिग्गज कप्तान एम एस धोनी (MS Dhoni) के साथ अपने विवाद की खबरों को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन अफवाहों पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है।

दरअसल गौतम गंभीर और एम एस धोनी के बीच विवाद की खबरें अक्सर आती रही हैं। 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में एम एस धोनी की 91 रनों की पारी और वर्ल्ड कप विनिंग छक्के को लेकर गंभीर ने जो बयान दिए उसकी वजह से लोगों को लगा कि वो धोनी से खुश नहीं थे।

एम एस धोनी की मैं काफी इज्जत करता हूं - गौतम गंभीर

'Over and Out' यू-ट्यूब शो में गौतम गंभीर ने एम एस धोनी के साथ विवाद की खबरों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा,

एम एस धोनी को लेकर मेरे मन में काफी इज्जत है और हमेशा रहेगा। मैंने इसे ऑन एयर कहा है और आपके चैनल पर भी कह रहा हूं। जब भी जरूरत होगी मैं 138 करोड़ लोगों के सामने कहीं भी कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सबसे पहले धोनी के साथ मैं खड़ा रहूंगा। क्योंकि इंडियन क्रिकेट के लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो वाकई काबिलेतारीफ है। हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं। गेम को लेकर मेरी राय अलग हो सकती है और उनकी राय अलग हो सकती है। वास्तव में जब एम एस धोनी कप्तान थे तो काफी समय तक मैं उप कप्तान रहा था। जिस तरह के क्रिकेटर एम एस धोनी रहे हैं उसके लिए मेरे मन में उनको लेकर काफी इज्जत है।

आपको बता दें कि गौतम गंभीर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अक्सर कई मुद्दों पर वो खुलकर अपनी राय देते हैं।

