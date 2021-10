ट्विटर पर हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर के बीच जमकर हुई बहस, भारतीय गेंदबाज ने आमिर को याद दिलाया फिक्सिंग स्कैंडल

Mohammad Amir @iamamirofficial youtu.be/CTXFuQkW1vU me busy tha @harbhajan_singh apki bowling dekh raha tha test jab LaLA ne apko 4 bowls pe 4 sixes mare thay but cricket hai lag sakte but test cricket me 😅😅😅😅thora ziada ho gia tha

youtu.be/CTXFuQkW1vU me busy tha @harbhajan_singh apki bowling dekh raha tha test jab LaLA ne apko 4 bowls pe 4 sixes mare thay but cricket hai lag sakte but test cricket me 😅😅😅😅thora ziada ho gia tha

Lords mai no ball kaise ho gya tha ?? Kitna liya kisne diya ? Test cricket hai no ball kaise ho sakta hai ? Shame on u and ur other supporters for disgracing this beautiful game twitter.com/iamamirofficia…