Natasa Stankovic share a cryptic instagram story: कहते हैं कि ना किसी से दूर जाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर अपने किसी करीबी से। ऐसा ही कुछ सर्बियाई मॉडल नताशा स्टेनकोविक के साथ है। उनकी हंसी और उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी दोनों अलग-अलग ओर इशारा करती हैं। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक का इसी साल 2024 के जुलाई महीने में तलाक हो गया था। एक ही शहर में रहने के बावजूद दोनों को अपने- अपने रास्ते अलग- अलग करने पड़े।

तलाक के महीनों बाद भले ही नताशा स्टेनकोविक ने भले ही मूव ऑन कर लिया हो, वह अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। लेकिन नताशा स्टेनकोविक की इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर लगता है जैसे वह अभी भी अपने अतीत को नहीं भूल पा रही हैं, जैसे वह किसी से कुछ कहना चाह रही हों। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से अलग होने के बाद नताशा स्टेनकोविक ने उन पर किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, वह अपने करियर और अपने बेटे पर ध्यान दे रही हैं। हाल ही में नताशा स्टेनकोविक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसा शेयर किया है जिससे जाहिर हो रहा है कि वह काफी परेशान हैं। आपको बताते हैं नताशा स्टेनकोविक की इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में।

नताशा स्टेनकोविक ने इंस्टाग्राम पर शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी

नताशा स्टेनकोविक ने शुक्रवार शाम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने poets.and.writers इंस्टाग्राम पेज की एक पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। नताशा ने अपने मूड अपने मन के आधार पर स्टोरी शेयर की है जिस पर लिखा है कि I just wanna sit in front of the ocean and listen to the waves जिसका हिंदी में आशय है कि मैं बस समुद्र के सामने बैठकर लहरों को सुनना चाहती हूं। गौरतलब है कि जब कोई शख्स ज्यादा परेशान होता है तो उसे शांति, सुकून चाहिए होता है, समुद्र की लहरों से ज्यादा सुकून कहां ही है, ऐसा किताबों में भी लिखा होता है। ग्लैमर से भरी दुनिया के बीच नताशा स्टेनकोविक किस बात से परेशान हैं, यह तो वह ही बता सकती हैं।

नताशा स्टेनकोविक ने शेयर की इंस्टाग्राम पोस्ट (photo credit: instagram/natasastankovic__)

