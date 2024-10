Hardik Pandya instagram story: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी वह अपने खेल तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हार्दिक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। हार्दिक पांड्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वह सोशल मीडिया की पॉपुलर पर्सनैलिटी में से एक हैं।

हार्दिक पांड्या के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर करीब 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अन्य क्रिकेटर्स से कई ज्यादा हैं। वहीं हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार सुबह अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि वह कोई घोषणा करने वाले हैं। जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। फैंस भी बेचैन है कि हार्दिक क्या घोषणा करने वाले हैं।

हार्दिक पांड्या ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

हार्दिक पांड्या ने आज यानि शुक्रवार सुबह अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि "I'M GOING TO ANNOUNCE SOMETHING BIG SOON. WILL LET Y'ALL KNOW IN SOMETHING"।। हार्दिक की इस इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है कि हार्दिक किस घोषणा की बात करे हैं, वह क्या बड़ा करने वाले हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस स्टोरी के बाद से अपने - अपने कयास लगा रहे हैं कि यह घोषणा कहीं उनके क्रिकेट करियर से जुड़ी हुई तो नहीं है, या फिर पर्सनल लाइफ से। अब तो यह हार्दिक ही बता सकते हैं, कि वह क्या घोषणा करने वाले है। जिसके लिए फैंस के पास हार्दिक का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन हार्दिक ने इस हिंट को शेयर कर फैंस को सकते में डाल दिया है कि वह क्या करने वाले हैं।

करोड़ों के मालिक हैं हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं, आलीशान बंगला घर और गाड़ी आज उनके पास सब कुछ है लेकिन उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत संंघर्ष किया है। हार्दिक सोशल मीडिया के जरिए भी अच्छी- खासी कमाई कर लेते हैं। क्रिकेट के अलावा वह बड़े- बड़े ब्रॉडंस का विज्ञापन भी करते हैं।

