क्रुणाल पांड्या ने इस खास व्यक्ति के साथ शेयर की फोटो, हार्दिक ने ऐसे किया रिएक्ट

Krunal Pandya Share instagram post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भले ही इन दिनों क्रिकेट से दूर हैं लेकिन फिर भी वह सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट तो कभी अपने परिवार की वजह से चर्चा का विषय बन जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि हार्दिक और उनके परिवार के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। वहीं अगस्त्या भी जब से मुंबई आया है वह ज्यादातर हार्दिक के घर पर ही है लेकिन हार्दिक और अगस्त्या की एक साथ कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। हाल ही में क्रुणाल ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है जिस पर हार्दिक ने खास तरह से रिएक्ट किया है।

क्रुणाल की पोस्ट पर हार्दिक ने खास तरह से किया रिएक्ट

हाल ही में पांड्या अपने बेटे के साथ गौर गोपालदास से मिले है। उन्होंने उस पल की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, उन्होंने पोस्ट पर खास कैप्शन लिखा कि जीवन इस तरह के छोटे-छोटे क्षणों का आनंद लेने के बारे में है।(Life is all about enjoying the little moments like this)।

फैंस क्रुणाल की इन तस्वीरों को बहुत पसंद कर रहे है। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी क्रुणाल की इन तस्वीरों पर प्यार लुटाया है।

क्रुणाल की पोस्ट पर हार्दिक ने लुटाया प्यार

हार्दिक और क्रुणाल पिछले काफी समय से एक दूसरे की कोई भी पोस्ट लाइक करते नजर नहीं आ रहे थे। वहीं हार्दिक पांड्या को आखिरी बार अपने परिवार के साथ अनंन्त अंबानी की शादी में देखा गया था। उसके बाद हार्दिक अपने परिवार के साथ नहीं दिखे, यहां तक कि हार्दिक के घर पर गणेश स्थापना का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन हार्दिक उस दौरान भी अपने परिवार से दूर नजर आए थे।

वहीं कल हार्दिक के घर पर गणेश जी का विसर्जन किया गया लेकिन हार्दिक कल भी अपने परिवार के साथ नजर नहीं आए थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर हार्दिक के फैंस हार्दिक के बारे में ही पूछ रहे थे, कि हार्दिक और क्रुणाल के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन हार्दिक ने आज क्रुणाल की पोस्ट पर जिस तरह से प्यार लुटाया है उसे देखकर तो लग रहा है कि दोनों भाईयों के बीच सब सही है।

