कैसे मुंबई इंडियंस की टीम पांच हार के बावजूद आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुँच सकती है?

आईपीएल 2022 (IPL 2022) की शुरुआत से पहले शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि पांच बार की विजेता टीम मुंबई इंडियंस की शुरुआत इतनी खराब रहेगी। मुंबई को वैसे तो टूर्नामेंट में धीमी शुरुआत के लिए ही जाना जाता है लेकिन यह दूसरी बार हुआ है, जब उन्हें लगातार शुरूआती पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2014 में टीम को अपने सीजन के शुरूआती पांच मैचों में पराजय मिली थी लेकिन इसके बाद दमदार वापसी करते हुए उन्होंने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। मुंबई इंडियंस के फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी टीम एक बार फिर वही कारनामा दोहराएगी और इस बार भी टॉप 4 (how mumbai indians can qualify for ipl 2022 playoffs) में अपनी जगह बनाएगी।

हालाँकि मुंबई इंडियंस की टीम पहुंचेगी या नहीं, यह तो अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता लेकिन हम आपको बताएंगे कि टीम किस तरह प्लेऑफ की रेस में अभी भी बनी हुई है और वह कैसे वहां तक पहुँच सकती है।

जानिए कैसे मुंबई आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुँच सकती है

आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने अभी तक पांच मैच खेले हैं और सभी हारे हैं। अंकतालिका में सबसे नीचे मौजूदा मुंबई का नेट रन रेट -1.072 है, जो कि इस सीजन सबसे खराब है। नेगेटिव रन रेट के साथ अन्य टीमों में सनराइज़र्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने कुछ मैच जीते भी हैं।

मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट में अब 9 मैच और खेलने हैं और प्लेऑफ में पहुँचने के लिए उन्हें कम से कम 8 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। साल 2011 में जब दस टीमों ने हिस्सा लिया था तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 16 अंकों के साथ क्वालीफाई किया था और उनका नेट रन रेट 0.433 था। ऐसे में मुंबई को भी कम से कम आठ मैचों में जीत हासिल करनी होगी और उन्हें अपना नेट रन रेट भी अच्छा रखना होगा।

अगर मुंबई सात ही मैच जीतती है तो उनके लिए टॉप 4 में जगह बना पाना लगभग नामुमकिन होगा।

