आईसीसी टी20 रैंकिंग: भारतीय गेंदबाजों को हुआ जबरदस्त फायदा, रोहित शर्मा टॉप 10 बल्लेबाजों के बाहर

Photo: BCCI भारत-श्रीलंका टी20 सीरीज के बाद आईसीसी ने हालिया रैंकिंग जारी कर दी है। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम 270 अंकों के साथ अभी भी टॉप पर है, वहीं भारतीय टीम 260 अंकों (दो अंक का फायदा) के साथ पांचवें और श्रीलंका 236 अंकों (दो अंकों का नुकसान) के साथ आठवें स्थान पर है। बल्लेबाजों में पाकिस्तान के बाबर आज़म पहले स्थान पर हैं। टॉप 10 में भारत की तरफ से केएल राहुल छठे और विराट कोहली एक स्थान के फायदे से नौवें स्थान पर हैं। रोहित शर्मा चार स्थान के नुकसान से टॉप 10 के बाहर चले गए हैं और 13वें स्थान पर हैं। टॉप 10 के बाहर शिखर धवन 1 स्थान के फायदे से 15वें और मनीष पांडे चार स्थान के फायदे से 70वें स्थान पर हैं। श्रीलंका के धनंजय डी सिल्वा 72 स्थान के जबरदस्त फायदे से 115वें स्थान पर हैं। गेंदबाजों में राशिद खान पहले स्थान पर कायम हैं और टॉप 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टॉप 10 के बाहर भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह आठ स्थान के फायदे से 39वें और नवदीप सैनी 146 स्थान के जबरदस्त फायदे से 98वें स्थान पर हैं। शार्दुल ठाकुर ने 92वें स्थान के साथ रैंकिंग में वापसी की है। श्रीलंका के लक्षण संदकन 10 स्थान के फायदे से 29वें और वानिंदू हसरंगा 21 स्थान के फायदे से 70वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडरों की रैंकिंग में मोहम्मद नबी पहले स्थान पर कायम हैं। टॉप 10 में एसोसिएट टीमों के खिलाड़ियों का ज्यादा दबदबा है और भारत एवं श्रीलंका से कोई भी खिलाड़ी टॉप 10 में मौजूद नहीं है। टॉप 10 बल्लेबाज 1 बाबर आज़म पाकिस्तान 879 2 आरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया 810 3 डेविड मलान इंग्लैंड 782 4 कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड 780 Advertisement 5 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 766 6 केएल राहुल भारत 760 7 एविन लुईस वेस्टइंडीज 699 8 हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई अफगानिस्तान 692 9 विराट कोहली भारत 683 10 इयोन मॉर्गन इंग्लैंड 653 टॉप 10 गेंदबाज 1 राशिद खान अफ़ग़ानिस्तान 749 2 मुजीब उर रहमान अफ़ग़ानिस्तान 742 3 मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड 698 4 इमाद वसीम पाकिस्तान 681 5 एडम ज़म्पा ऑस्ट्रेलिया 674 6 एंडीले फेकलुकवायो दक्षिण अफ्रीका 665 7 आदिल रशीद इंग्लैंड 660 8 शादाब खान पाकिस्तान 657 9 एश्टन एगर ऑस्ट्रेलिया 649 10 क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड 640 टॉप 5 ऑलराउंडर 1 मोहम्मद नबी अफ़ग़ानिस्तान 320 2 ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 231 3 शॉन विलियम्स ज़िम्बाब्वे 213 4 रिची बेरिंगटन स्कॉटलैंड 194 5 रोहन मुस्तफा यूएई 157 Advertisement

