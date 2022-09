IN-A vs NZ-A Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच के लिए - 8 सितम्बर, 2022 

New Zealand A की टीम तीन मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आई है। India A और New Zealand A (IN-A vs NZ-A) के बीच दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट 8 सितम्बर से हुबली में खेला जाएगा। बैंगलोर में दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला मैच ड्रॉ रहा था।

तीसरा टेस्ट 15 सितम्बर से फिर से बैंगलोर में खेला जाएगा। तीन मैचों की वनडे सीरीज का आयोजन 22 से 27 सितम्बर तक चेन्नई में किया जाएगा।

IN-A vs NZ-A के बीच दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट के लिए संभावित प्लेइंग XI

India A

प्रियांक पांचाल (कप्तान), के श्रीकर भरत, सरफ़राज़ खान, ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईस्वरन, रजत पाटीदार, तिलक वर्मा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, यश दयाल, मुकेश कुमार

New Zealand A

रॉबर्ट ओ'डोनेल (कप्तान), कैम फ्लेचर, जो कार्टर, मार्क चैपमैन, चैड बोस, माइकल रिपन, रचिन रविंद्र, शॉन सोलिया, लोगान वैन बीक, जेकब डफी, जो वॉकर

मैच डिटेल

मैच - India A vs New Zealand A, दूसरा अनाधिकारिक टेस्ट

तारीख - 8 सितम्बर 2022, 10 AM IST

स्थान - KSCA ग्राउंड, हुबली

पिच रिपोर्ट

KSCA ग्राउंड में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना सही रहेगा। पिच से शुरुआत में गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल सकती है और इसी वजह से पहले खेलने वाली टीम को पहली पारी में 300 के आसपास के स्कोर पर नज़रें रखनी होगी।

IN-A vs NZ-A के बीच दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: के श्रीकर भरत, जो कार्टर, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, अभिमन्यु ईस्वरन, शार्दुल ठाकुर, माइकल रिपन, रचिन रविंद्र, लोगान वैन बीक, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार

कप्तान: रजत पाटीदार, उपकप्तान: जो कार्टर

Fantasy Suggestion #2: के श्रीकर भरत, जो कार्टर, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, अभिमन्यु ईस्वरन, सरफ़राज़ खान, शॉन सोलिया, रचिन रविंद्र, जो वॉकर, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार

कप्तान: अभिमन्यु ईस्वरन, उपकप्तान: , रचिन रविंद

Edited by Prashant