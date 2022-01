विराट कोहली के आलोचकों को पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने लगाई फटकार

Virat Kohli's Last 14 ODI Innings:-



85(81).

16(14).

78(76).

80(91).

51(63).

15(25).

9(12).

21(21).

89(87).

63(78).

56(60).

66(79).

7(10).

51(63).



14 Innings, He Scored 9 Fifty plus scores. - But this is Kohli's lean patch. Wow, What a standard and What a bar he has set.