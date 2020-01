IND vs AUS: भारतीय टीम ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 256 रनों का लक्ष्य रखा निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 14, 2020

Photo: BCCI भारत ने मुंबई में खेले जा रहे पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सामने 256 रनों का लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए भारतीय टीम 49.1 ओवर में सिर्फ 255 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मेजबान टीम की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाये, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे मार्नस लैबुशेन ने अपना वनडे डेब्यू किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर पांचवें ओवर में 13 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद शिखर धवन और केएल राहुल ने टीम को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी निभाकर टीम को 100 के पार पहुंचाया। धवन ने 28वां अर्धशतक लगाया और 74 रनों की पारी खेली। हालाँकि 28वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की और 30 रनों के अंदर भारत ने चार विकेट गँवा दिए। 134 के स्कोर पर केएल राहुल 47 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद 140 के स्कोर पर धवन, 156 के स्कोर पर विराट कोहली (16) और 164 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर (4) आउट हो गए। ऋषभ पंत (28) और रविंद्र जडेजा (25) ने छठे विकेट के लिए 49 रन जोड़े और टीम को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन चार रन के अंदर दोनों के आउट होने से भारत को बड़ा झटका लगा। इसके बाद 229 के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर (13) भी आउट हुए और भारत के आठवें विकेट का पतन हुआ। कुलदीप यादव (17) और मोहम्मद शमी (10) ने नौवें विकेट के लिए 26 रन जोड़े और टीम को 250 के पार पहुंचाया। आखिरी ओवर में भारतीय टीम 255 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने तीन, पैट कमिंस और केन रिचर्डसन ने दो-दो और एश्टन एगर एवं एडम ज़ाम्पा ने एक-एक विकेट लिया। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: भारत: 255 (शिखर धवन 74, मिचेल स्टार्क 3/56) Advertisement

