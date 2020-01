IND vs AUS: रोहित शर्मा के बेहतरीन शतक की बदौलत भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराया, स्टीव स्मिथ का शतक बेकार निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 19, 2020

Photo: BCCI बैंगलोर में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराया और तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्ज़ा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ के बेहतरीन शतक की मदद से 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाये, जिसके जवाब में भारत ने 'मैन ऑफ़ द मैच' रोहित शर्मा के बेहतरीन शतक और विराट कोहली के 89 रनों की मदद से 48वें ओवर में ही सिर्फ तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और केन रिचर्डसन की जगह टीम में जोश हेज़लवुड को शामिल किया गया। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और नौवें ओवर में 46 के स्कोर तक डेविड वॉर्नर (3) और आरोन फिंच (19) आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने मार्नस लैबुशेन के साथ मिलकर टीम को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 127 रनों की शानदार साझेदारी निभाकर टीम को 150 के पार पहुंचाया। मार्नस लैबुशेन (54) ने अपना पहला वनडे अर्धशतक लगाया, लेकिन 32वें ओवर में जडेजा की गेंद पर 173 के स्कोर पर उनके आउट होने से टीम को तीसरा झटका लगा। उसी ओवर में जडेजा ने मिचेल स्टार्क (0) को भी आउट किया, जिन्हें ऊपर भेजने का फैसला गलत साबित हुआ। स्मिथ ने एलेक्स कैरी (35) के साथ पांचवें विकेट के लिए 58 रन जोड़े और 42वें ओवर में कैरी के आउट होने के बाद उन्होंने 44वें ओवर में अपना नौवां और भारत में पहला वनडे शतक लगाया। हालाँकि 44वें ओवर में ही एश्टन टर्नर (4) के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका लगा। स्टीव स्मिथ ने 132 गेंदों में 131 रनों की बेहतरीन पारी खेली और 48वें ओवर में 273 के स्कोर पर मोहम्मद शमी की गेंद पर आउट हुये। उसी ओवर में शमी ने पैट कमिंस (0) को भी 276 के स्कोर पर चलता किया। आखिरी ओवर में शमी ने एडम ज़ाम्पा (1) को भी 282 के स्कोर पर आउट किया। एश्टन एगर 11 और जोश हेज़लवुड 1 रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरी 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 63 रन बनाये और इसी वजह से स्कोर 300 के पार नहीं गया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए और उनके अलावा रविंद्र जडेजा ने दो एवं कुलदीप यादव और नवदीप सैनी ने एक-एक विकेट लिया। Photo: BCCI 287 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत की तरफ से शिखर धवन चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी करने नहीं आ पाए और रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनिंग के लिए आये। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 69 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन 13वें ओवर में राहुल 19 रन बनाकर आउट हो गए। हालाँकि इसके बाद रोहित शर्मा ने कप्तान विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की शानदार साझेदारी निभाई और मैच को एकतरफा कर दिया। रोहित शर्मा ने 29वां वनडे शतक लगाया और 128 गेंदों में 8 चौके और 6 छक्के की मदद से उन्होंने 119 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 37वें ओवर में 206 के स्कोर पर रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 68 रनों की जबरदस्त साझेदारी निभाई। कोहली ने अपना 100वां 50 से ऊपर का स्कोर लगाया, लेकिन अभाग्यशाली रहे कि अपना शतक नहीं पूरा कर सके और 46वें ओवर में 274 के स्कोर पर 89 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर (44*) ने मनीष पांडे (8*) के साथ मिलकर टीम को 15 गेंद शेष सीरीज जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम ज़ाम्पा, एश्टन एगर और जोश हेज़लवुड ने एक-एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने सीरीज में सबसे ज्यादा 229 रन बनाये, वहीं मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा सात विकेट लिए। Advertisement संक्षिप्त स्कोरकार्ड: ऑस्ट्रेलिया: 286/9 (स्टीव स्मिथ 131, मार्नस लैबुशेन 54, मोहम्मद शमी 4/63) भारत: 289/3 (रोहित शर्मा 119, विराट कोहली 89) Advertisement

