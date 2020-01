IND vs AUS: भारत के नाम अनचाहा रिकॉर्ड, पहले वनडे में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र 

IND vs AUS: भारत के नाम अनचाहा रिकॉर्ड, पहले वनडे में बने सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े Published Jan 14, 2020

Photo: BCCI भारतीय टीम को मुंबई में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से बुरी तरह हराया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गए। भारत ने पहले खेलते हुए 255 रन बनाये, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वॉर्नर और आरोन फिंच के शतक की मदद से 37.4 ओवर में ही बिना विकेट खोये जीत हासिल कर ली। वॉर्नर को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। आइये नज़र डालते हैं मैच में बने प्रमुख आंकड़ों पर: # भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया 78-50 से आगे। दोनों टीमों के बीच अभी तक 138 मैच खेले गए हैं। # वनडे क्रिकेट में भारत की 10 विकेट से पांचवीं हार और नवंबर, 2005 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हार के बाद भारत की 10 विकेट से पहली हार। इसके अलावा 1981 में न्यूजीलैंड (मेलबर्न), 1997 में वेस्टइंडीज (ब्रिजटाउन) और 2000 में दक्षिण अफ्रीका (शारजाह) ने भारत को 10 विकेट से हराया था। # वनडे क्रिकेट में 250 से ऊपर के लक्ष्य के मामले में 10 विकेट की सिर्फ तीसरी जीत। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जब उन्होंने 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ किम्बर्ली में 279 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। 2016 में इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ एजबेस्टन में 255 रनों का लक्ष्य बिना विकेट खोये हासिल किया था। # वनडे क्रिकेट में छठी बार भारत के खिलाफ विपक्षी टीम के दोनों ओपनर ने शतक जड़ा। इससे पहले 1986 में ज्योफ मार्श और डेविड बून, 2000 में गैरी कर्स्टन और हर्शल गिब्स, 2012 में मोहम्मद हफ़ीज़ और नासिर जमशेद, 2013 में उपुल थरंगा और महेला जयवर्धने एवं 2013 में क्विंटन डी कॉक और हाशिम अमला ने यह रिकॉर्ड बनाया था। # डेविड वॉर्नर ने चौथी बार वनडे में 150 से ऊपर की साझेदारी निभाई और इसमें से तीन बार यह रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बना है। एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 150 रनों की साझेदारी के मामले में वॉर्नर-फिंच ने रोहित शर्मा - शिखर धवन (ऑस्ट्रेलिया) और रोहित शर्मा - विराट कोहली (श्रीलंका) के रिकॉर्ड की बराबरी की। # डेविड वॉर्नर ने 115वीं पारी में 5000 वनडे रन पूरे किये। इस मामले में सबसे तेज़ हाशिम अमला हैं, जिन्होंने 101 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था। # डेविड वॉर्नर का 18वां वनडे शतक और उन्होंने मार्क वॉ के रिकॉर्ड की बराबरी की। इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग (29) के नाम है। आरोन फिंच ने 16वां शतक लगाया और उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी की। Advertisement # वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली बार भारत के खिलाफ विपक्षी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक लगाया। # एडम ज़ाम्पा ने विराट कोहली को वनडे में चौथी बार आउट किया। स्पिनरों की बात करें तो इसके अलावा श्रीलंका के सूरज रणदीव और इंग्लैंड के ग्रीम स्वान ने कोहली को चार-चार बार आउट किया है। # मार्नस लैबुशेन का डेब्यू और वह ऑस्ट्रेलिया के 229वें वनडे खिलाड़ी बने। Advertisement

