भारत vs ऑस्ट्रेलिया: वनडे के सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

भारत vs ऑस्ट्रेलिया: वनडे के सभी प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र
Published Jan 13, 2020

Jan 13, 2020

भारत vs ऑस्ट्रेलिया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 14 जनवरी से मुंबई में शुरू होने वाली है। दोनों टीमों के बीच अभी तक 137 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 77 और भारत ने 50 मैच जीते हैं। 10 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला है। दोनों टीमों के बीच पहला एकदिवसीय मैच 1980 में मेलबर्न में खेला गया था और भारत ने उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 66 रनों से हराया था। दोनों टीमों के बीच आखिरी बार मुकाबला 2019 वर्ल्ड कप में ओवल में हुआ था और भारत ने 36 रनों से जीत हासिल की थी। हालाँकि मार्च 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को भारत में 3-2 से हराया। भारत ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था आइये नज़र डालते हैं दोनों टीमों के बीच हुए एकदिवसीय मैचों के प्रमुख आंकड़ों पर: # पारी में सबसे बड़ा स्कोर भारत - 383/6 (बेंगलुरु, 2013) ऑस्ट्रेलिया - 359/2 (जोहान्सबर्ग, 2003) # पारी में सबसे कम स्कोर भारत - 63 (सिडनी, 1981) Advertisement ऑस्ट्रेलिया - 101 (पर्थ, 1991) # सबसे बड़ी जीत भारत - 118 रन (चेम्सफोर्ड, 1983 एवं इंदौर, 2001), 9 विकेट (जयपुर, 2013) ऑस्ट्रेलिया - 208 रन (सिडनी, 2004), 9 विकेट (सिडनी 1980, 81, 92, सेंचूरियन 2003, वडोदरा 2007) # सबसे छोटी जीत भारत - 5 रन (मोहाली, 1996), 2 विकेट (बेंगलुरु 1996, मुंबई 2007) ऑस्ट्रेलिया - 1 रन (चेन्नई 1987 एवं ब्रिसबेन 1992), 2 विकेट (सिडनी, 2004) 1 / 4 NEXT Advertisement

