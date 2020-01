IND vs AUS: रोहित शर्मा ने 9000 वनडे रनों का रिकॉर्ड बनाया, विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा 

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने 9000 वनडे रनों का रिकॉर्ड बनाया, विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER आँकड़े Published Jan 19, 2020

Jan 19, 2020 IST SHARE

रोहित शर्मा भारतीय टीम ने बैंगलोर वनडे में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराया और तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्ज़ा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ के शतक की मदद से 286/9 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में भारत ने रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के 89 रनों की मदद से 47.3 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। रोहित को मैन ऑफ़ द मैच और कोहली (3 मैच 183 रन) को मैन ऑफ़ द सीरीज चुना गया। आइये नज़र डालते हैं मैच में बने प्रमुख आंकड़ों पर: # भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले तीन सीरीज में पहला मैच जीतकर बढ़त लेने वाली टीम ने सीरीज गंवाया। # भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया 78-52 से आगे। दोनों टीमों के बीच अभी तक 140 मैच खेले गए हैं। # रोहित शर्मा ने 217वीं पारी में वनडे क्रिकेट में 9000 रन पूरे किये। सबसे तेज़ 9000 रन के मामले में विश्व रिकॉर्ड विराट कोहली (194 पारी) के नाम है। # रोहित शर्मा ने 29वां शतक लगाया और सबसे ज्यादा शतक के मामले में सनथ जयसूर्या (28 शतक) को पीछे छोड़ा। अब उनसे आगे सिर्फ रिकी पोंटिंग (30), विराट कोहली (43) और सचिन तेंदुलकर (49) मौजूद हैं। # ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित का आठवां शतक और इस मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी की। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ शतक लगाए हैं। विराट कोहली # विराट कोहली (11208 रन) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रनों के मामले में एमएस धोनी (11207 रन) का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा। Advertisement # विराट कोहली ने आठवीं बार वनडे में मैन ऑफ़ द सीरीज का ख़िताब जीता। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (14) के नाम है। # विराट कोहली का 50 से ऊपर का 100वां स्कोर। इसमें 43 शतक और 57 अर्धशतक शामिल है # लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 133वीं पारी में 7000 रन पूरे किये और सचिन तेंदुलकर (180 पारी) का रिकॉर्ड तोड़ा। # लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा - विराट कोहली की 11वीं शतकीय साझेदारी। इस मामले में विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली (17) के नाम है। # विराट कोहली ने 82वीं पारी में कप्तान के तौर पर 5000 वनडे रन पूरे किये और महेंद्र सिंह धोनी (127 पारी) का रिकॉर्ड तोड़ा। # स्टीव स्मिथ ने 4000 वनडे रन पूरे किए। उन्होंने अपना नौवां और भारत में पहला वनडे शतक लगाया। # मोहम्मद शमी ने लिस्ट ए क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किये। Advertisement

